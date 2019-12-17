蔡英文被謠言狂攻　假消息惡意栽贓「新住民跟台灣人結婚坐牢3年」

▲近日假消息狂攻蔡英文，民進黨舉行記者會闢謠 。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

近來假消息橫行，甚至連新住民也成為受害者，企圖惡意誤導大眾總統蔡英文不准新住民跟台灣人結婚，甚至恐坐3個月的牢。對此，民進黨16日舉行記者會痛斥，質疑是有計畫、有系統性的假消息。

民進黨發言人李晏榕表示，假消息傳播形式日新月異，現在台灣的新住民也成為假消息受害者。民進黨在此也特別提醒，不論國籍，在台灣散播假消息是有法律責任的。不但有可能有刑事責任，也有可能會被警察依照《社會秩序維護法》罰錢，甚至吃上刑事官司。

此外，李晏榕也說，民進黨歡迎新住民朋友，如果在群組中，看到與民進黨政策、選舉相關的假消息，可以轉知民進黨臉書、LINE，我們會協助新住民進行事實查核工作。民進黨非常樂意成為關心台灣民主的新住民朋友的後盾，並歡迎大家一起加入打擊假消息的行列。

民進黨婦女部主任蔡宛芬表示，此則假消息用蔡英文總統的新聞畫面，搭配越南字製作的假新聞，內容大致為以後除了有拿到台灣居留證的越南姊妹，其姊妹沒辦法跟台灣人結婚，企圖誤導大眾蔡英文總統不准大家結婚。這則假新聞在2017年已經出現過一次，現在接近選舉又出現一次，令人擔心是有計劃、有系統性的假消息。

蔡宛芬強調，新住民的訊息查證及獲得訊息的管道門檻較台灣民眾高，蒐集訊息的管道很少，傳播速度很快。假新聞不只是中文和圖片，現在更透過不同多語言，讓不同族群對台灣產生不必要的焦慮、不信任，打擊人民對政府的信心，分化台灣人民，讓住在這塊土地的人產生焦慮。

她呼籲，不同國籍的新住民，若看到類似假新聞，請以最快速度向民進黨求證，我們會告訴大家是否為真實訊息，並提醒各位姊妹不要隨意幫人散佈假消息，在無意中成為他人的打手。

▼近日假消息狂攻蔡英文，民進黨舉行記者會闢謠 。（圖／民進黨提供）



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