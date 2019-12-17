國民黨2020想要勝選　朱立倫桃園輔選：唯有團結！

▲朱立倫抵吳志揚競選總部，為吳志揚及助選人員加油打氣。（圖／吳志揚競選部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

韓國瑜全國競選總部主委朱立倫17日到桃園，分別抵黨提名的立委候選人競選總部，為吳志揚、陳根德、萬美玲、陳學聖、魯明哲、呂玉玲等人加油打氣。媒體詢問，力挺黨主席吳敦義的黃復興黨部，近日因退將吳斯懷列名不分區引發內部分裂？朱立倫說，2020大選，民進黨一定會見縫插針、製造對立，而國民黨勝選的要件就是「團結」。

朱立倫並以棒球賽舉例，他說選舉現在就像到了球賽的8局下半，再2個禮拜後就要進入第九局，而民進黨7局打完就已經在放鞭炮了，因此我們在剩下的8、9局更應該全力地努力。

▲朱立倫抵陳根德競選總部，為陳根德及助選人員加油打氣。（圖／陳根德競選部提供）

對於前縣長吳志揚、此次由過去「藍大於綠」的第五選區，轉戰到「綠大於藍」的第二選區，其選情看法？朱立倫強調，他非常關心大園地區的整體發展，尤其是航空城的部分，不僅會讓大園快速改變與發展，同時也是帶動台灣整體發展的關鍵。

今天他三度到桃園推薦吳志揚，因為吳志揚擔任縣長到現任立委，都全力地在推動航空城的發展跟建設，因此，需要吳志揚這樣最有經驗、最了解航空城規劃的人才代表這個區域的聲音，向中央督促航空城不能再延宕。吳志揚強調，桃園沿海第二選區只能選出一席立委，如果選出不會做事的人，不管是藍是綠，大家都會遭殃，他承諾自己絕對會拚盡全力，為大家爭「好日子」。

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