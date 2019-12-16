拜地基主「突然有聲音」　道長問妻真相大白：人家都來跟我抱怨了

▲許多人家中會拜地基主。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名道長分享家中拜地基主時，他突然聽到一個聲音說「沒飲料、沒飲料」，問了妻子才真相大白，「就這樣，我耳根也清靜了。」他也透露有天女兒夜晚看到「一雙腳」，女兒就跟著走的後續情形。

這名道長15日在「靈異公社」臉書社團說，在台灣民間祭祀的神祇，有一種似神非神，而又常能享有人間香火與供養之神，名曰「中霤神」，為古代五祀之一，存在於冥冥之中及每家住宅之內，尊之為「地基主」。

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道長表示，而地基主的祭拜很簡單，大致上現代就是弄個雞腿飯、便當還有酒或是飲料，加上金紙即可，算是非常好款待的，地基主平時沒事也會在家中巡視。

道長指出，家中平時過節都是太太在準備祭拜地基主，搬到這間房子都那麼多年了，想說也沒什麼問題，「可是就在那麼一天，我太太在廚房那邊拜地基主，我在客廳吃東西看電視，就這樣吃著，突然有個聲音跟我說『沒飲料、沒飲料』…」

▼道長說，地基主就像「看不見的房東」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

「我旁邊沒有人啊」，道長說，就直覺可能太太是不是有漏掉什麼東西了，因此詢問。他還原和太太的對話：

道長：欸～妳拜地基主時，是不是沒有放飲料啊？



太太：欸對啊，哩哪欸災？啊那個要有飲料喔？



道長：啊挖哩咧，我們去外面吃麥噹噹，也會搭配個飲料汽水之類的啊。拜地基主當然要有飲料還是酒啊，人家都來跟我抱怨了。



太太：我怎知道啦，我以為就雞腿便當跟金紙這樣啊，要飲料喔？



道長；齁，不管啦，飲料快補上，下次拜地基主時要記得放飲料啦。



太太：欸，啊我下次拜地基主時，用素食便當拜可以嗎？



道長：可以啊，但是雞腿便當還是要有，妳拜的素食，人家吃不吃，我不知道...記得啊，飲料、飲料要有。

「就這樣，我耳根也清靜了」，原PO表示，然後就在某一天，女兒跟他說，「我半夜起來上廁所時，看到一雙腳在走，一開始以為哥哥也起來上廁所，可是一看不對啊，只有一雙腳，沒有上半身。」

原PO指出，女兒也好奇，就跟著那雙腳走，說要看那雙腳走去哪裡，結果是繞了家中一圈後就憑空不見，「當我女兒來問我的時候，我才跟我女兒說，『喔～那個是地基主啦，祂就沒事巡邏一下家裡，不用怕嘿』。」

▼道長提醒拜地基主要有飲料。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO說，結果女兒也沒害怕，因為她從小就可以看到一些無形的朋友，基本上很習慣了。他也提醒，「大家也有拜地基主嗎？記得要放飲料啊～」

對此，有網友留言，「我有聽過一個說法是本來沒在拜地基主，還需要拜嗎？最近要搬新家，估狗完覺得好混亂」；道長回「可以拜啦，因為拜完東西還是我們在吃」；該網友又問「有人說當你搬家得擲筊問問地基主，要不要跟你一起搬，除非祂說不用，才不需要一起請走，真的嗎」；道長回「地基主不會跟你一起搬啦，安啦，你把地基主想成是看不見的房東就好。」

有人詢問「拜地基主的日子跟時間」；道長回「逢年過節啊，端午、中秋那類的」；該網友說「三大節日就足夠了嗎」；道長回「是的，還有祭拜祖先時。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！