「兒失蹤3月還在嗎」夫妻問完等11天哭：騙我們　太子爺怒退駕！電話響了

▲心急如焚的夫妻想問太子爺，「兒子人還在嗎？」（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享一對夫妻的兒子失蹤三個月，於是請求哪吒太子元帥的幫助，獲得「第11天會被找到」的開示，後來他們二度提出質疑，直到第11天深夜接到一通新竹警察局打來的電話。

這名網友近日在「靈異公社」臉書社團表示，來到濟世日，開始順序唱名，叫到一個名字卻來了一對夫妻，表情看起來就很無助；桌頭和夫妻說，你們有什麼事想要問元帥？

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原PO指出，夫妻說「我們想要請問太子爺，我兒子已失蹤三個月了，我們想問他人還在嗎」，這三個月問過無數的大大小小的宮廟，得到的答案都說兒子已不在了。他們講完後，接著就開始哭泣。

「太子爺就開始查手中，算了算」，原PO還原當時三方的對話：

元帥：你兒子還在，怎麼可能會不在呢？

夫妻：我兒子真的還在嗎？

元帥：吾說在就是在，吾會騙民嗎？你兒子從明天開始算起，在第11天就會被找到，那你們聽懂了嗎？你們回去等。

桌頭：你們還有要問什麼事嗎？

夫妻：沒有。

▼夫妻到宮廟拜託太子爺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO表示，又到了濟世日，這對夫妻又來問元帥，「我兒怎麼還沒被找到呢」；元帥回，「吾不是說，你兒在第11天就會被找到了，今日第11天了嗎？」

原PO指出，這時元帥生氣說，「你兒第11天沒被找到，吾的招牌拆下來讓你踩，吾會拿自己的招牌瞎說嗎」，說完就生氣地退駕。

原PO說，這時大家都傻眼了，因為後面還有很多信徒還沒問；桌頭看到這情況，馬上請元帥再回宮濟世，但不管再怎麼請，元帥都沒有回來，也只好向其他信徒說聲抱歉，請他們下周再來。

▼夫妻買豬腳麵線要給失蹤的兒子吃。（圖／示意照／記者黃士原攝）

「時間來到第11天早上，這對夫妻很開心去菜市場，買了豬腳麵線和火爐要讓自己的兒子過運」，原PO表示，時間一分一秒過去，時間來到晚間9時，這對夫妻很心急，想著兒子怎還沒被找到；晚間10時半，夫妻抱著哭說，「元帥騙我們，說我兒子還在，現在都幾點了，一點消息都沒有。」

原PO指出，時間來到深夜10時45分，家裡的電話響了，是新竹的警察局打來的，說夫妻的兒子已找到了，可以來新竹帶回；這時夫妻才開心地說，「元帥真的沒有騙我們。」

對此，有網友留言，「真假？看完瞬間起雞皮疙瘩欸」；原PO回「本人分享都是真人真事。」也有人好奇「小孩不見三個月，出了什麼事？」原PO回「信徒的隱私不方便說。」

也有人認為，「既然不信，又何必求呢？有求必要還願的啊。」原PO回，「3個月的煎熬是我們外人無法體會的，也怕燃起的希望到最後又破滅，還好元帥沒有讓他們失望。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！