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「你老婆綠燈小心公車」妻市區起步…台中騎士目睹嚇壞！　二帝爺化解車關

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台中市中港路、美村路口。（圖／翻攝Google Map）

▲原PO說，事發於中港路、美村路口。（圖／翻攝Google Map）

記者陳俊宏／綜合報導

「妳身上有股檀香味耶…」台中一名網友分享有高人說妻子年底有個「車關」，結果他和老婆各自騎車等紅燈時，聽到莫名的熟悉聲吩咐，「你老婆等等綠燈時，小心旁邊的公車」，所幸後來有驚無險，讓他直呼感謝玄天上帝二帝爺！

原PO今天（17日）在「靈異公社」臉書社團說，兩天前與友人一同聚餐時，友人妻問妻子，「妳是不是有洗什麼檀香的洗髮精或沐浴乳啊」；妻子回答「沒有」；友人妻說「可是妳身上有股檀香味耶。」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，當妻子和友人妻各自回到他和友人身邊後，過了一下子，他與友人也同時聞到那股淡淡的檀香味；大約過了兩小時，他們又續攤吃完晚餐後，和妻子各自騎著機車停在中港路、美村路口。

▼原PO分享二帝爺化解妻子的車關。（示意圖／取自Pixabay免費圖庫）

▲▼安全帽,機車,騎士,騎車。（圖／取自Pixabay）

「我莫名聽到了熟悉的吩咐聲說，『要你老婆等等綠燈時，小心旁邊的公車』」，原PO指出，馬上將祂的旨意趕緊跟妻子複述一次後，眼前的紅燈轉換為綠燈，而原本在妻子左手邊相隔莫約1公尺的公車，竟在妻子起步當下直接往右靠過來。

「該死！！那部公車要右轉，竟然沒有先打好右轉燈！」原PO指出，就在眼見公車的後輪處，即將撞向妻子的摩托車時，在後方一名阿姨的驚呼聲中，妻子緊急停在原地沒再前進。他說，原來先前有高人吩咐說妻子年底還有個車關，是指農曆，「感謝二帝爺！感謝祢那天下午一直幫我守著我最心愛的老婆。」

對此，有網友留言「沒事就好，沒事就好」；原PO回「對啊！要找時間上去謝謝祂了。」其他人說，「神明在指示時間都是農曆年為準…檀香味應該是二帝來保護她」、「年關到真的要小心，沒事平安」、「都起雞皮疙瘩了...幸好二帝爺保祐。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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