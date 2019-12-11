晚上常聽到彈珠聲　一問師父驚覺租屋房間「住著一家人」原因曝光

▲原PO表示，房間隔壁是餐廳的廚房。（示意圖／翻攝免費圖庫PAKUTASO）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享租屋時遇到的靈異經驗，問了師父才知道有住著「一家人」，後來聽到鐵鍊聲從客廳一路經過房間後消失，「租屋很容易遇靈異，住旅館的話幾乎無法睡。」

當事人10日在「靈異公社」臉書社團說，記得有一陣子在外租屋，當然有先看房子，可是就是沒什麼特殊感應，那就住吧；結果晚上看電視時，經常會聽到隔壁傳來彈珠掉在地上的聲音 。

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原PO指出，房間隔壁是餐廳的廚房，人家不到7點就打烊下班，「可是我到晚上8、9點都還可以聽到彈珠的聲音。而且我經常不好睡，總是覺得快要睡著的時候，有人站在床邊看著我，睡得很不安。」

原PO表示，有一次在半夢半醒之間，聽到房間門被拐杖敲的聲音，後來經老師提醒要去拜一下土地公比較好，因被凝視感覺太過於強烈；就拜託老師幫忙查一下，才發現原來房間有6位靈體，有4位是附近發生車禍往生的一家人，另兩位是地基主。

▼原PO說，總覺得快要睡著時，有人站在床邊看著他。（示意圖／翻攝免費圖庫stocksnap）

「老師有答應我，要幫我處理」，原PO說，在動法的當天，晚上有習慣看電視，也滿晚睡的，因睡不著，深夜11時聽到鐵鍊的聲音，從客廳一路拖著經過房間，到陽台後不見。

原PO指出，馬上打電話給老師，詢問剛剛是否動法；老師有點訝異地問，「你為什麼會知道」；他說「我有聽到鐵鍊的聲音」。他表示，這對他來說真的是很玄的經驗，「租屋很容易遇靈異，住旅館的話幾乎無法睡。」

對此，有網友認為，「其實彈珠掉在地上的聲音，是牆壁內管線熱脹冷縮的聲音喔！之前估狗看到的。」原PO回，「那如果我告訴你，我在房間裡面有唸金剛咒，彈珠的聲音變得又急又快，你相信嗎？」

對於半夜有彈珠聲，香港生物化學學者曹宏威教授曾解釋，彈珠聲可能是上層水管變動傳出的聲音，假設水龍頭突然開關，管內水壓變動產生「水錘作用」，如果水錘作用很大，水管會震動而傳到建築物牆身。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼半夜聽到彈珠聲？有科學方面解釋。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）