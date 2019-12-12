「媽媽我聽到有人說喂」4歲兒按透天厝4樓對講機　她頭皮發麻：夫還在加班

▲原PO表示，房子裡每層樓在樓梯口都有一支室內對講機。（達志／示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享住進一棟透天厝，結果4歲兒子玩對講機，「媽媽！我聽到有人說喂」，但只有母子倆在家，一問發現是4樓「回話」。她表示，家裡有奉神明的朋友才說，「晚上不要讓小孩去4樓，磁場不太好⋯」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，最近剛換房子大約一年多，從市區大樓換到郊區的4樓透天厝，房子裡每層樓在樓梯口都有一支室內對講機，4歲兒子覺得好玩，常常用這個方式找爸爸；如果爸爸在二樓主臥室或常在打電玩的三樓，兒子會按那一樓的話機找爸爸，一按對講機，每層樓都會響。

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原PO表示，近日晚間，爸爸加班還沒回家；兒子又按了話機找爸爸，按了二樓沒回應，「我跟他講爸爸就還在加班還沒回家啊」，兒子又按了三樓一樣沒回應，「我就不理他先去廚房洗碗了。」

▼4歲兒子說的話讓原PO聽了頭皮發麻。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

「後來他很大聲跑來跟我說，『媽媽！我聽到有人說喂』！」原PO指出，問兒子是按幾樓，他說「我1234都有按啊，按到4樓有人跟我說喂耶！」她說，4樓是前屋主的神明廳，前屋主搬走時說都請乾淨了，「我們現在拿來放雜物，我能洗腦自己當作是是小孩亂說嗎？」

原PO回應網友的問題表示，當下聽了頭皮發麻。有人建議「去大廟拿符紙、少許香灰、艾草、芙蓉，從頂樓淨化到一樓」；原PO回，「要住的前幾晚有整棟開燈，每層點淨香淨過。前陣子家裡有奉神明的朋友來，突然說晚上不要讓小孩去4樓，磁場不太好⋯」

有人認為，可跟前屋主聯絡一下，拜託再跟他家的公媽燒香說一下，「因為我娘家就是這樣，搬新家、舊家出租，結果租戶有看到我家一位穿古裝的女祖先，走上樓又走下樓，跟我阿母講。我阿母就跟公媽燒香講說，已經搬家了，舊家不要去了，真的有效。」原PO回，「了解，我會去問看看，因為前屋主也在這住了20年。」

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