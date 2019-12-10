　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夢中白淨男孩「我是妳兒子！」　她生完滿月得知巧合數字：彌補多年缺憾

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼懷孕,孕婦。（圖／取自pxhere圖庫）

▲原PO表示，生產那天莫名的急產，自己控制不了力道。（示意圖／取自pxhere免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

「不知道大家相信胎夢跟親人轉世嗎？」一名媽媽分享自己的經驗，「是巧合也好，是真實也好，內心頓時覺得那麼多年來的缺憾，似乎得到了彌補。」

當事人9日在「靈異公社」臉書社團說，在她心中一直有個缺憾，一名待她如親生父親般好、在心中崇高得像是神一般的親人過世了，在一開始那幾年，每個夜晚想起來就會啜泣，「再也沒有人看到我的努力，會比我的父母還開心；看到我的成就，會比我的父母還為我驕傲；再也沒有人會用那個寵溺的語氣誇獎我。」

請繼續往下閱讀...

「心中無數次無數次的，希望祂能夠投胎轉世，回到我們身邊。」原PO表示，今年初做了個夢，夢裡一名白淨的男孩淡定而堅定說「我是妳兒子」；後來她發現懷孕了，回推受孕時間正是做夢那時，而後來的產檢也證實肚裡的確實是男孩。

原PO指出，生產那天莫名的急產，自己控制不了力道，只覺得孩子自己選好了時間，就是要那天出來，產程快速順利到大家都嘖嘖稱奇；直到滿月才從長輩那邊得知，兒子的農曆生日跟那位過世的親人一模一樣。

▼原PO說，「不知道大家相信胎夢跟親人轉世嗎？」（圖／CFP）

▲懷孕,產後憂鬱,超音波。（圖／視覺中國提供）

原PO說，「是巧合也好，是真實也好，內心頓時覺得那麼多年來的缺憾，似乎得到了彌補。大家也有類似的經驗嗎？」

對此，有網友留言「換妳好好照顧他了，緣分啦」；原PO回，「哈哈，真的，現在整天被他盧小小，但很甘願。」有人則分享，「我女兒的農曆4年才會有一次，剛好跟過世外公過世那天同天，很巧，但我外公非常疼愛我。」

還有人表示，早產兒堂妹20歲生日前離世，讓她傷心好久，當時醫療沒很發達，堂妹的肚子不知道為何縫得不漂亮；幾年前，她生一名漂亮的女娃，很窩心、很體貼也很孝順，皮膚很好唯獨肚臍周圍總會紅紅的、粗粗的，很像過敏那樣，反反覆覆，總要擦上好陣子的藥，「我不知道是不是妹妹回來了，但我總會覺得我女兒就是妹妹轉世。」

原PO回，「感覺是耶，好像都會留下一些線索，讓家人知道他們回到身邊了。我本來以為會是胎記之類的，結果居然是生日。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
正式啟航了！交通部今早核准星宇航空營運
史上最扯丟包！38年前遭跑船爸關冰庫　他躲西班牙小島想回台父
獨眼女師神顏美照爆紅！頭髮遮臉「怕嚇別人」網讚：升級版奶茶妹
北市福德街公車右轉撞行人！女慘被捲入車底..血流滿地送醫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送員上工八月！他把顧客暖心給的小費捐出：想讓愛傳下去

快訊／正式啟航了！　交通部今早核准星宇航空營運

甜喊「95加滿，跳停」...拿簽帳卡糗炸　老妹一聽驚呆！網笑：神基因

台日觀光逆差達286萬人⋯觀光局「消化式預算撒錢」　專家憂非長久之計

【風電危國安3】帶頭破壞遊戲規則　台電被批「霸王硬上弓」

兒子突發燒！單親媽遭刁難「事假要3天前請」　網看對話紀錄嘆：主管也兩難

【風電危國安2】水文情資各國列機密　國營會竟讓陸船來台

【風電危國安1】台電掩護包商用陸貨　示範風場恐成賣台基地

夢中白淨男孩「我是妳兒子！」　她生完滿月得知巧合數字：彌補多年缺憾

教師法完成7個月未上路　家長批政府只選舉…籲盡快公告實施日期

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

第1代iPhone、上百台蘋果電腦　真・果粉！超狂博物館等級收藏

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

吳宗憲莫文蔚合唱《廣島之戀》　大爆未婚生子都是因為這首歌XDD

韓國瑜牽張善政高歌改編採紅菱 「我們牽手選總統為人民一條心」

外送員上工八月！他把顧客暖心給的小費捐出：想讓愛傳下去

快訊／正式啟航了！　交通部今早核准星宇航空營運

甜喊「95加滿，跳停」...拿簽帳卡糗炸　老妹一聽驚呆！網笑：神基因

台日觀光逆差達286萬人⋯觀光局「消化式預算撒錢」　專家憂非長久之計

【風電危國安3】帶頭破壞遊戲規則　台電被批「霸王硬上弓」

兒子突發燒！單親媽遭刁難「事假要3天前請」　網看對話紀錄嘆：主管也兩難

【風電危國安2】水文情資各國列機密　國營會竟讓陸船來台

【風電危國安1】台電掩護包商用陸貨　示範風場恐成賣台基地

夢中白淨男孩「我是妳兒子！」　她生完滿月得知巧合數字：彌補多年缺憾

教師法完成7個月未上路　家長批政府只選舉…籲盡快公告實施日期

外送員上工八月！他把顧客暖心給的小費捐出：想讓愛傳下去

人權問題擺一邊！美國態度轉彎　要安理會商討「北韓升高挑釁可能性」

高雄都發局長指社宅將「拖累地方財政」！內政部回擊：2020年底超過4萬戶　　

奴才放「小帽帽」在主子頭上　小弟貓一拳揮掉：敢對老大不敬？

禁賽4年無緣東奧、世足賽！俄羅斯有21天選擇接受或上訴

立院大砍考試委員人數、任期 　伍錦霖：遺憾但尊重

秋冬補助溫泉小旅行走起　4間關子嶺大眾池免費泡、11間湯屋現折2百

紐國火山噴發「灰白煙霧翻騰美景」下秒尖叫劃破寧靜！倖存者還原現場

快訊／正式啟航了！　交通部今早核准星宇航空營運

汪汪被包成傷患犬！轉頭「尷尬臉」笑翻全家人　哥曝老媽怕冷藝術

生活熱門新聞

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

4生肖本周「偏財運」大爆發

外送哥瞥見「D級雙峰+小褲褲」超衝擊

外送神人曾日賺8千　他拍片指點菜鳥小撇步

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

5縣市再冷一夜「低溫探10°C↓」

彩券行妹事業線超深　嗲聲讓網暴動了

三寶媽做4份卡通餐尪傻眼！5天後成真了

富少賭輸5千萬　他賠掉7間房當外送員

滿月油飯「生米配蛋」　網：快拿去換

南部媽暖訂寶可夢頭套　林口兒試戴網笑炸

高雄工地訂10個便當又退掉　小蜜蜂倒貼600元淚PO網

更多熱門

相關新聞

「亡者會挑棺材」苗栗雙龍捲風接連消失…問嬤獲聖筊

「亡者會挑棺材」苗栗雙龍捲風接連消失…問嬤獲聖筊

「往生者會為自己挑選棺材。」一名網友分享帶天命表哥的阿嬤去世，結果在葬禮上發生不可思議的事，「表哥說阿媽用龍捲風的方式，來為自己挑選喜歡的『大壽』。」也有人分享阿公的事，「有時還真的不得不信亡者是靈驗的。」

叮嚀妻不能吃牛肉仍發生慘案　帝爺公：等她出院你就知

叮嚀妻不能吃牛肉仍發生慘案　帝爺公：等她出院你就知

踏進彰化小廟人生最後悔　她拖走丈夫：快去大廟車滿了

踏進彰化小廟人生最後悔　她拖走丈夫：快去大廟車滿了

濟公師父收驚「你身後也有一個」　他震撼痛哭

濟公師父收驚「你身後也有一個」　他震撼痛哭

她外送聽歌「竄出尖銳女聲」　找九天玄女收驚原因揭曉

她外送聽歌「竄出尖銳女聲」　找九天玄女收驚原因揭曉

關鍵字：

靈異公社胎夢

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

妻遭夫狂捅噴血慘死　兒一旁目睹

郭采潔走鐘崩壞！無P素顏近照曝…網傻眼：怎變這樣

她100萬買新賓士　開回家2小時出事

他求歡失敗「用表格記錄」　嫩妻開信件傻眼

「國民女友」台上大方脫衣炸胸　遭宅宅當眾告白

請老公「拍2顆蒜頭」　人妻接過食材傻了

合成韓擁裸女圖　退役上校認了

台南西線發生疑臥軌命案　女臟器外露亡

50天3明星輕生！揭「南韓娛樂圈自殺魔咒」

更多

最夯影音

更多
陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死
酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

《神力女超人1984》 預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面