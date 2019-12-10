夢中白淨男孩「我是妳兒子！」　她生完滿月得知巧合數字：彌補多年缺憾

▲原PO表示，生產那天莫名的急產，自己控制不了力道。（示意圖／取自pxhere免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

「不知道大家相信胎夢跟親人轉世嗎？」一名媽媽分享自己的經驗，「是巧合也好，是真實也好，內心頓時覺得那麼多年來的缺憾，似乎得到了彌補。」

當事人9日在「靈異公社」臉書社團說，在她心中一直有個缺憾，一名待她如親生父親般好、在心中崇高得像是神一般的親人過世了，在一開始那幾年，每個夜晚想起來就會啜泣，「再也沒有人看到我的努力，會比我的父母還開心；看到我的成就，會比我的父母還為我驕傲；再也沒有人會用那個寵溺的語氣誇獎我。」

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「心中無數次無數次的，希望祂能夠投胎轉世，回到我們身邊。」原PO表示，今年初做了個夢，夢裡一名白淨的男孩淡定而堅定說「我是妳兒子」；後來她發現懷孕了，回推受孕時間正是做夢那時，而後來的產檢也證實肚裡的確實是男孩。

原PO指出，生產那天莫名的急產，自己控制不了力道，只覺得孩子自己選好了時間，就是要那天出來，產程快速順利到大家都嘖嘖稱奇；直到滿月才從長輩那邊得知，兒子的農曆生日跟那位過世的親人一模一樣。

▼原PO說，「不知道大家相信胎夢跟親人轉世嗎？」（圖／CFP）

原PO說，「是巧合也好，是真實也好，內心頓時覺得那麼多年來的缺憾，似乎得到了彌補。大家也有類似的經驗嗎？」

對此，有網友留言「換妳好好照顧他了，緣分啦」；原PO回，「哈哈，真的，現在整天被他盧小小，但很甘願。」有人則分享，「我女兒的農曆4年才會有一次，剛好跟過世外公過世那天同天，很巧，但我外公非常疼愛我。」

還有人表示，早產兒堂妹20歲生日前離世，讓她傷心好久，當時醫療沒很發達，堂妹的肚子不知道為何縫得不漂亮；幾年前，她生一名漂亮的女娃，很窩心、很體貼也很孝順，皮膚很好唯獨肚臍周圍總會紅紅的、粗粗的，很像過敏那樣，反反覆覆，總要擦上好陣子的藥，「我不知道是不是妹妹回來了，但我總會覺得我女兒就是妹妹轉世。」

原PO回，「感覺是耶，好像都會留下一些線索，讓家人知道他們回到身邊了。我本來以為會是胎記之類的，結果居然是生日。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！