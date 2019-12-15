打臉蔡英文「大南方政策」　陳以信：你是忘記了還是害怕想起來？

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

「2020大選國會政黨辯論會」15日下午於電視播出。在最後一個階段結論部分，國民黨代表不分區立委候選人陳以信批評總統蔡英文近日力推的「大南方政策」，疑似打臉過去執政策略，並酸「你是忘記了還是害怕想起來？」

首先，代表國民黨的國民黨副秘書長張顯耀在結論時表示，很高興有共同討論的機會，「但我討厭貼標籤，不同政治主張都是找出路、找方向，但不能貼標籤。」

張顯耀說，外界批評韓國瑜進中聯辦就貼紅色標籤，那麼過去前總統陳水扁到軍事博物館私下談的事情是什麼？有沒有比韓國瑜還嚴重，為何不指正前任總統？

面對外界質疑國民黨立場，張顯耀以美國前總統林肯在面對美國南北戰爭說的名言，「不期待上帝站在我這裡，我期待我站在上帝那邊」，而他要以這句話宣示，「中國國民黨不不求人民站在我這邊，但我一定努力，讓我們站在台灣民眾跟正義的那一方。」

另外，陳以信質疑蔡英文近日啟動的「大南方計畫」，為何執政四年才想起來要建設南方？為何執政第一年推翻經濟自由示範區建設高雄港南星計畫，還有台南安平港轉為自由貿易港的計畫？請問蔡英文，「你是忘記了還是害怕想起來？」當時陳菊跟賴清德都極力爭取計畫區，但你現在才說大南方政策，不等於自己打自己的臉嗎？

民視和公督盟合辦「2020大選國會政黨辯論會」，由國民黨、民進黨、時代力量、民眾黨、親民黨、基進黨及綠黨等8政黨，各派出2名代表進行申論、民間提問、交叉詰問與結論。

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