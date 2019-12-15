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蔡英文化身「DJ小英」刷碟　手比「3號YO~」隨節奏在空中甩

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記者陶本和／台北報導

民進黨立委候選人許淑華15日組成「勇敢樂團」，在台北101對面的Adidas籃球場旁，舉行「鬥陣勇敢」演唱會，而總統蔡英文也以「團長」身份登場，並化身「DJ小英」，上場刷碟，還跟著台下眾多支持者，一起手比「3號」隨節奏在空中擺動。

許淑華、立委候選人吳怡農、台北市議員呱吉、民進黨副秘書長林飛帆首次合體，組成「勇敢樂團」，並在15日首度登台亮相；而總統蔡英文更以「團長」的身份受邀登台。

蔡英文上台致詞時，開玩笑地說，她受邀的時候，有再三確認過，沒有要她唱歌才會願意來，在確認不會被要求唱歌後，便同意到場助陣。她說，許淑華對年輕人特別關注，年輕人在都會的工作環境改善或創業需求，都有自己的觀察跟想法，交通問題的改善也是市民關心問題。

▲▼逗陣勇敢演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡英文以團長身份出席逗陣勇敢演唱會，並親自下場刷碟。（圖／記者周宸亘攝，下同）

蔡英文說，所以這樣有創意的人才，是立法院需要的元素；她認為，這個選區很特別，信義區四面都是高樓，高樓間有選舉活動這還是第一次，「有創意的人代表進入立法院，就是大選最重要的意義，我們明年1月11日，讓許淑華帶著創意進入立法院」。

接著，蔡英文當場請台下的支持者們拿出手機，邀請大家拍一張今天演唱會的照片，打卡上傳到臉書或是IG，同時也要大家在貼文中，標籤「2020台灣要贏」，還有「台北許淑華要贏」。

蔡英文在簡短的談話結束後，她更直接化身「DJ小英」上場刷碟，也跟著台下支持者一起手比「3號」，隨著節奏在空中擺動。

▲▼逗陣勇敢演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

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