許淑華辣舞脫了！蹦出「雪白肩」　支持者沸騰喊：好辣！

記者陶本和／台北報導

民進黨立委候選人許淑華15日組成「勇敢樂團」，在台北101對面的Adidas籃球場旁，舉行「鬥陣勇敢」演唱會；她更在NHDC girls表演尾聲壓軸登場，大跳火辣熱舞，更半脫身上紅色外套，露出「雪白肩」，讓台下支持者狂喊「好辣」！

▲逗陣勇敢演唱會，許淑華熱舞。（圖／記者周宸亘攝）



許淑華、立委候選人吳怡農、台北市議員呱吉、民進黨副秘書長林飛帆首次合體，組成「勇敢樂團」，並在15日首度登台亮相；而總統蔡英文更以「團長」的身份受邀登台。

在NHDC girls上台表演的尾聲，許淑華壓軸登場，身穿超短褲、搭配黑色長靴，身上一件黑色緊身背心，外搭紅色短外套。當她一登場，便馬上跟著節奏，與舞團一起扭腰擺臀，台下掀起尖叫聲。在最後階段，她更半脫身上的紅色外套，露出「雪白肩」，讓台下支持者陷入瘋狂，狂喊「好辣」！

稍早總統蔡英文也以「團長」身份抵達現場助陣。她在致詞時開玩笑地說，她受邀的時候，有再三確認過，沒有要她唱歌才會願意來，在確認不會被要求唱歌後，便同意到場助陣。她說，許淑華對年輕人特別關注，年輕人在都會的工作環境改善或創業需求，都有自己的觀察跟想法，交通問題的改善也是市民關心問題。

蔡英文說，所以這樣有創意的人才，是立法院需要的元素；她認為，這個選區很特別，信義區四面都是高樓，高樓間有選舉活動這還是第一次，「有創意的人代表進入立法院，就是大選最重要的意義，我們明年1月11日，讓許淑華帶著創意進入立法院」。

接著，蔡英文當場請台下的支持者們拿出手機，邀請大家拍一張今天演唱會的照片，打卡上傳到臉書或是IG，同時也要大家在貼文中，標籤「2020台灣要贏」，還有「台北許淑華要贏」。

蔡英文在簡短的談話結束後，她更直接化身「DJ小英」上場刷碟，也跟著台下支持者一起手比「3號」，隨著節奏在空中擺動。

其他人也看了這些...

►「蔡英文已在準備辯論」 阮昭雄疑韓國瑜找藉口：擔心表現不佳？

►韓陣營簽三立辯論授權書！羅智強：蔡英文不是皇帝 「請妳拿出格調」

►蔡英文辦痛斥韓國瑜公然說謊：擔心護唇膏造假事件重演？

更多熱門新聞...

►總統辯論喬不定 韓國瑜競辦4點聲明：不接受蔡英文片面指定綠媒主辦

►蔡英文挑綠媒辦辯論？ 蔡辦：去年韓國瑜辦在三立、藍營卻造假不實訊息

►挑綠媒辦辯論 羅智強嗆：蔡英文占盡便宜與卡神無異

►白白胖胖也是一種美