韓國瑜射出「青年政策三支箭」　鼓勵創業、成家立業免煩惱

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜積極搶攻青年選票，16日晚間在臉書發文提出「青年政策三支箭」，要讓年輕人敢創業、買房成家，由政府擔保提供500億青年低利貸款，估計至少有5萬名青年受惠，就是不要讓生活壓力讓青年失去戰鬥力。

韓國瑜認為「人是英雄錢是膽」青年第一桶金非常重要，未來施政除了提供第一桶金低利貸款外，政府對於創業家的創意，也要鬆綁政策來協助。

韓國瑜提到，在青年政策上給了三支箭：自立成家基金、青銀共居、根留台灣，一是「錢給你，做自己」以政府基金最為信用保證，讓年輕人可以申請自立成家創業的低利貸款，二是「住一起，省到底」鼓勵青年和銀髮族一起共居，活化閒置老屋，第三則是「留下來，我挺你」不要怕投資年輕人，對返鄉青年要給予更多的協助。

韓國瑜表示，政府為搶救青年失業率，以補助、獎金鼓勵青年就業投入近95億，而最新主計處資料顯示青年失業率是更嚴重了，20至24歲的青年失業率達12.86%，不僅是整體失業率的3.5倍，也等於台灣平均8個年輕人當中，就有1名正處於失業困境中。

韓國瑜說，現任政府口口聲聲說經濟變好，越講我們越心傷，因為薪資收入早就跟不上物價及租金等生活成本的成長，從過去的低薪資、低保障、高物價的「新貧世代」已經衍伸到「青貧」、「薪貧」甚至有啃老的情況被迫形成，這也是各國都會面臨到的新世紀挑戰，新政府除了會從源頭改善台灣目前封閉低迷的經濟環境，對於年輕人的未來一定會大力投資、傾力相助。