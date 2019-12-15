彭俊豪婚宴會館成立競選總部　賴清德站台：多生幾個響應蔡政府

▲賴清德為彭俊豪助選，籲選票送彭俊豪快結婚生子。（圖／民進黨提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020大選，民進黨提名的中壢選區立委候選人彭俊豪，15日於一家婚宴會館成立競選總部，副總統參選人賴清德於助選時透露，他問彭俊豪的父親、前立委彭添富為何選在室內舉辦總部成立活動，彭父回稱，現單身的彭俊豪如當選立委，將在今天造勢的婚宴館，舉辦感恩餐會和結婚喜宴。

賴清德拉高聲量說，明年111大選，大家來支持彭俊豪進入立法院，完成人生重要囍事，多生幾個小孩響應蔡政府的政策好不好，立獲現場選民高分貝回應「好」。

▲鄭文燦為彭俊豪披競選彩帶。（圖／民進黨提供）

外貌酷似藝人周杰倫而有中壢周杰倫稱號的市議員彭俊豪說，在市長鄭文燦帶領桃園市政下，中壢的各項建設正在大步進步中，中壢是國家前瞻計畫投資最多的地方，中壢市是最大的受益者，中壢要轉型需要許多的建設，從鐵路的地下化，機場線進入中壢市區，後站的中壢的綠線到老街溪的整治，青埔重大建設，到前站更新後站翻轉，內壢產生一個內壢之星的計畫，龍岡有亮點計畫，每一條道路都在做新的設計，每一個建設都用心的角度規畫。

▲彭俊豪說，市長鄭文燦推動中壢建設邁大步，市民看得見。（圖／民進黨提供）

彭俊豪感謝鄭文燦市長，這些年來，全力推動桃園建設，中壢比預期的進步還要快，中壢不能走回頭路，他出生在中壢、成長在中壢，對這裡有感情、有了解，中壢需要一個挺中壢建設的立委，讓中壢大步往前走。

對於中壢區因有龐大眷村人口，被喻為藍大於綠的選區，但為彭俊豪助選的市長鄭文燦說，去年他拚市長連任，在中壢選區贏了8000票，這是歷來桃園綠色陣營領先最多的一次，相信服務熱忱的彭俊豪，能再次翻轉中壢。

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