「黑白快問快答」玩開來！　網路綽號是啥？韓國瑜搶答「草包」

▲韓國瑜到左營蓮池潭與民眾同樂。（圖／記者洪正達攝）

記者許宥孺、洪正達／高雄報導

國民黨總統候選人韓國瑜假日回高雄穩固選情，15日下午來到左營和立委候選人黃昭順玩遊戲「黑白快問快答」，參賽者要針對網路抹黑以及不實指控作出澄清，當主持人鍾沛君問到「韓市長在網路上的綽號」時，韓國瑜竟大喊「草包」，讓現場民眾笑成一團。

▲韓國瑜到左營蓮池潭與民眾同樂。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜15日回防高雄，深入在地與民眾玩成一片，下午來到左營蓮池潭和黃昭順及民眾玩大地遊戲，兩位候選人各自組隊，加上議員隊與在地的青年隊，進行趣味遊戲PK，時間進行到「黑白快問快答」時，只剩韓國瑜和黃昭順兩人對決，暖身題目以高雄市政為主，兩人回答的相當輕鬆；不過當主持人鍾沛君問到「說出2個韓市長在網路上的綽號」，兩人先是愣了一下，黃昭順則率先搶答「禿子！」，沒想到韓國瑜接著回答「草包！」，讓現場議員和民眾笑成一團。

▲韓國瑜與黃昭順玩「黑白快問快答」。（圖／記者洪正達攝）

主持人接著問韓國瑜，「要不要解釋一下，為什麼印象最深刻是這個？」，韓國瑜笑著回答：「大家都說草包，網路上黑，1450就黑這個，我是不是很坦白？可以加1分嗎？」

鍾沛君再問：「請說出黃昭順委員在網路上或是地方上的綽號」，黃昭順似乎也學到韓國瑜自我調侃的技巧，自己率先搶答「見縫插『珍』」，韓國瑜則趕快在旁滅火「順姨、國會鐵娘子」；鍾沛君問黃昭順，要不要解釋一下見縫插「珍」，黃昭順則回：「那是被黑的啦！他們要黑就隨便他們黑阿！」鍾沛君追問當天發生經過，黃說：「我是要打開門，他們（外交部人員）是要把門推進來，方向相反，所以在怎麼樣我都不可能去卡門，那是不可能的事！我想神明做主，沒關係！」

這時，韓國瑜也忍不住跳出來說幾句：「我當高雄市長，民進黨高雄市議員來抗議，我就走過去說『請坐』喝咖啡，大家聊一聊就好啦！外交部就是腦袋不清楚。」

▲韓國瑜到左營蓮池潭與民眾同樂。（圖／記者洪正達攝）

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