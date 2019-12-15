大港不開唱！哈瑪星「不廢搖滾」吸5萬人潮　葉匡時：人爆到擠不進去

▲高雄市觀光局舉辦「不廢搖滾音樂祭」，14日吸引5萬人潮。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市觀光局於13日起在哈瑪星鐵道園區舉辦「不廢搖滾音樂祭」，一連3天有許多知名歌手相繼登台演唱，包括搖滾女王楊乃文、人氣歌手魏如萱、聲林之王等，加上周邊的「廢遇青市集」，觀光局表示，14日估計吸引了5萬參觀人次。

▲高雄市觀光局舉辦「不廢搖滾音樂祭」，14日吸引5萬人潮。（圖／記者許宥孺翻攝）

「點亮哈瑪星－不廢搖滾嘉年華」12月13至15日於哈瑪星鐵道文化園區舉辦，除邀請許多強大的卡司現場演唱，期間更舉行各種小型論壇，和民眾分享小農理念、鐵鍋重生、地方創生等有趣的話題，以及好吃好玩好逛的「廢遇青市集」，推出許多在地店家優惠活動，歡迎民眾感受不一樣的音樂節。

高雄市副市長葉匡時今天也在臉書貼出多張14日晚間的照片，「昨晚的不廢市集與搖滾音樂，人爆到擠不進去。今天是最後一天，把握時機。」

▲高雄市觀光局舉辦「不廢搖滾音樂祭」，「廢遇青市集」吸引年輕人。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局表示，這是一場結合裝置藝術、流浪動物、環保市集和音樂表演的全民運動，希望參與的民眾一起來欣賞融入城市美學的地方創生藝術品，以及傳統文化濃厚的門神與祈福平安燈，也能和浪愛基金會一起關懷毛小孩，在「廢遇青市集」和攤商們一起碰撞出老物新用、新舊融合的不廢物精神，把永續環保的理念從現場帶回家。

▲高雄市觀光局舉辦「不廢搖滾音樂祭」，14日吸引5萬人潮。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局長邱俊龍表示，昨（14）日週末有一個完整的展出，市集跟演唱會吸引相當多的人潮 ，保守估計有3萬6千參觀人次，如加上週邊商圈觀光人潮，週邊效益約達5萬參觀人次， 是一個非常成功且有特色的活動。15日為活動最後一天，還沒來逛過的民眾，千萬把握最後機會，從下午1點到晚上9點 ，讓我們一起再點亮哈瑪星吧！

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