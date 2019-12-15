波特王跟蔡英文拍片遭大陸解約　總統府：稱呼台灣總統是正常事情

▲波特王與蔡英文合作。（圖／翻攝YouTube／波特王 Potter King）



記者陶本和／台北報導

網紅波特王在大陸微博上有破百萬粉絲，沒想到竟因日前與總統蔡英文合作拍攝，慘遭商業合作方表明不能出現「總統」兩字，更將帳號的密碼竄改，直接解約。對此，總統府發言人丁允恭表示，在台灣創作影片，稱呼台灣總統不但是正常的事情，更是台灣民主自由的展現。

波特王15日晚間在臉書PO文，表示他早已和中國新媒體合作方約定不得干涉創作內容，沒想到竟因和蔡英文拍攝的影片被對方抗議，直接要求將影片刪除，「今天他們不只干涉還過頭了。他們的重點放在『總統』兩個字都不能出現，看到這裡我跟Mars他們討論後完全沒辦法接受，真的太扯了。」

他說，微博帳號有100多萬名追蹤者，都是他們自己經營的，但現在密碼直接被合作方竄改，現在完全無法登入。此外，波特王PO出雙方的對話截圖，「這每個月損失雖然不小，但我們真的跪不下去」。

波特王進一步解釋，因為微博帳號是因為他們有綁「MCN」，所以合作方才可以直接竄改帳號密碼，「很多台灣人覺得民主很正常，實際上民主真他媽可貴」。

對此，總統府發言人丁允恭表示，會進一步了解情形，而蔡英文前往波特王公司是關心高雄在地新媒體公司的發展情形，也了解年輕人在高雄從事影像創作的環境，「在台灣創作影片，稱呼台灣總統不但是很正常的事情，更是台灣民主自由的展現，這也是蔡總統就任以來，一直堅持守護的價值。」

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