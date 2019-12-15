同框韓國瑜…「特勤吳彥祖」也順便！　她邊笑邊指揮拍照：快點

▲高雄市議員邱于軒似乎也想跟特勤吳彥祖拍照。（圖／記者翁進忠攝）

記者許宥孺、翁進忠／高雄報導

國民黨總統候選人韓國瑜假日回到高雄，就在大寮靶場接受記者聯訪時，鏡頭卻意外捕捉到高雄市議員邱于軒在韓國瑜隨扈，被稱為「特勤吳彥祖」的背後擠眉弄眼，臉上充滿笑意，手還不停比劃，網友解讀：「議員笑得很開心」，不過記者事後詢問邱于軒本人，她請大家不要誤會，這些動作是為了請旁邊的人快點拍照。

▲▼邱于軒眼神示意助理要和特勤吳彥祖拍照，雙手還朝著自己和特勤的方向來回擺動。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜15日回防高雄，出席「打擊韓黑大作戰—射擊打靶破謠言」活動，市議員邱于軒全程陪同，會後韓國瑜接受媒體聯訪時，邱于軒就站在韓國瑜和「特勤吳彥祖」身後，只見邱于軒眼神望向鏡頭方向，眼神還不時看向左前方的特勤，手還朝著自己和特勤的方向來回擺動，雙眼藏不住笑意，讓聯訪畫面失去焦點，不過邱于軒當時口中還念念有詞，似乎在說：「拍照，快點」。

《ETtoday新聞雲》記者事後詢問邱于軒，剛才聯訪的動作有什麼特別的意思？邱于軒第一時間還表示非常不好意思，希望記者不要寫，但隨後強調當時只是要跟市長合照做紀錄，可是自己的助理去開車，是請別人幫忙拍，才會有畫面當中的動作，請大家不要誤會。

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