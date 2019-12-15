被指涉曾協助遠航　鄭寶清：對不實誣蔑將提告反擊

▲民進黨立委鄭寶清受訪。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委鄭寶清日前被指涉，曾替遠東航空在立法院召開協調會。對此，鄭寶清15日坦言確有其事，但相關協調並未涉及不法，對於政治團體為了政黨利益進行誣蔑，將提告反擊。

遠東航空在12日宣布13日起暫時停飛，隨後有媒體報導，指稱鄭寶清在去年在立法院召開協調會，針對遠航的航線票價調整、以及檢討旅客預付票款信託契約等議題，召集交通部官員協商。對此，鄭寶清上午受訪時坦言，他身為立法委員，對市民或團體陳情都會提供專業協助，而當初遠航因為與行政部門溝通有問題向他陳情，在保障消費者權益及維持業者經營照顧離島居民交通考量下，才邀請相關單位協商。

鄭寶清強調，最後建議遠航備齊資料，再自行向民航局提出申請依法處理，可是後來看到很多政治團體為了政黨利益在誣蔑；他認為，只要有任何不法歡迎提告，不過對於不實言論，自己也不再隱忍將提告反擊。

在遠航的財務狀況方面，鄭寶清強調他並不知道，當初只是協助找相關單位召開協調會，但因交通部說事涉飛安、審議委員會等單位，服務處的協調就到此為止。

鄭寶清強調，自己在立法院也提出修法，對於無預警結束營業的航空公司負責人，除了罰款更要負起刑責，這些修法都是為了保障消費者的權益，讓國家在飛安上獲得更多保障，絕對不會偏袒任何一家私人公司。

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