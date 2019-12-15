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炒熱選戰氣氛　郭國文官田、楠西後援會成立　

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▲郭國文立委14日晚上成立官田區後援會，並在15日上午接續在楠西成立後援會，隨著選舉日的接近，相關競選活動也逐漸炒熱選戰氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲郭國文立委14日晚上成立官田區後援會，並在15日上午接續在楠西成立後援會，隨著選舉日的接近，相關競選活動也逐漸炒熱選戰氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

蔡英文台南競選總14日下午成立後，郭國文立委亦同時在晚上成立官田區後援會，並在15日上午接續在楠西成立後援會，隨著選舉日的接近，相關競選活動也逐漸炒熱選戰氣氛。

▲郭國文立委14日晚上成立官田區後援會，並在15日上午接續在楠西成立後援會，隨著選舉日的接近，相關競選活動也逐漸炒熱選戰氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲郭國文立委14日晚上成立官田區後援會，並在15日上午接續在楠西成立後援會，隨著選舉日的接近，相關競選活動也逐漸炒熱選戰氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲郭國文立委14日晚上成立官田區後援會，並在15日上午接續在楠西成立後援會，隨著選舉日的接近，相關競選活動也逐漸炒熱選戰氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭國文官田後援會成立，特別邀請農委會主委陳吉仲致詞，向多數為農民的官田鄉親細數小英政府與農委會對農民的照顧，以及郭國文上任立委後所為農民爭取的各樣權益，特別當時還非選區的官田，也特別關注。

另外，大會也邀請到副總統候選人賴清德到場，賴清德除了表示回到官田看看老朋友，特別是看到擔任官田後援會會長的陳成文前區長，感到相當溫馨。同時，也不忘呼籲第一次納入第二選區的官田鄉親，總統副總統支持蔡英文賴清德、立委特別要支持郭國文，政黨票支持民進黨。

▲郭國文立委14日晚上成立官田區後援會，並在15日上午接續在楠西成立後援會，隨著選舉日的接近，相關競選活動也逐漸炒熱選戰氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲郭國文立委14日晚上成立官田區後援會，並在15日上午接續在楠西成立後援會，隨著選舉日的接近，相關競選活動也逐漸炒熱選戰氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

楠西後援會則在15日上午登場，也邀請到葉宜津委員、顏純左前副市長、前議員王峻潭致詞，還有跨區相挺的陳秋宏議員、林志展議員站台。最後，則是由黃偉哲市長夫人劉老師代表市長懇請楠西與山區鄉親支持民進黨，支持郭國文。各站台嘉賓都表示郭國文補選當選後已為山區爭取許多的農民權益。郭國文也表示當選後隨即成立山區服務處，也爭取冷鏈物流中心、灌溉設備改善與擴大補助等等。

▲郭國文立委14日晚上成立官田區後援會，並在15日上午接續在楠西成立後援會，隨著選舉日的接近，相關競選活動也逐漸炒熱選戰氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲郭國文立委14日晚上成立官田區後援會，並在15日上午接續在楠西成立後援會，隨著選舉日的接近，相關競選活動也逐漸炒熱選戰氣氛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

面對新選區官田區以及山區，郭國文表示都要認真骨力，希望在官田拿下比前輩更好的票數，楠西山區也要拿回自去市長年議員選舉以及補選時所流失的票數，讓每一個行政區都贏。

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