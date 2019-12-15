影／葉匡時、吳敦義力挺陳根德重返立院　桃園建設大發展

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市第一選區立委候選人陳根德15日成立蘆竹競選總部，包括國民黨吳敦義主席、前主席吳伯雄等人都到場站台，甚至高雄市代理市長葉匡時也代表韓國瑜前來表達支持！他們都向在場民眾推薦，要把優秀、做事有效率的陳根德送回立法院。這場總部成立大會，充分顯現出曾任五屆立委的陳根德，在政壇上的「人和」。

▲葉匡時(左）力挺陳根德重返立院，桃園建設才能大發展。（圖／陳根德競選總部提供）

▲吳敦義表示，把做事有效率的陳根德送回立法院，桃園建設才能大發展。（圖／陳根德競選總部提供）

陳根德也細數他在立委任內的問題成績，包括中正北路交流道的設置、五楊高架橋、桃林鐵路的廢除、遍及各里和學校的基礎建設經費、爭取中央規劃興建國1甲線、南崁交流道改善計畫的擬定…等，但是，這些重大建設都停滯不動，因為，我們選出來的鄭立委根本不關心地方、不到地方服務，每天守在台北上電視節目。他拜託大家支持他再進到中央，把桃園延宕四年的建設進度趕上來，讓大家過好日子。

▲議長邱奕勝率藍軍全力為陳根德助選。（圖／陳根德競選總部提供）

高雄市代理市長葉匡時說，他擔任交通部長的時候，最清楚陳根德的為人，也很欽佩他對桃園的交通規劃藍圖；他說在桃園的重要建設包括桃園捷運系統、鐵路立體化、桃園航空城、國道一甲等計畫，都是因為陳根德的努力才能促成。

但是因為這三年來，陳根德不在立法院，桃園航空城進度一再落後，現在變成國際笑話機場，第三跑道遙遙無期…另外桃園的鐵路立體化，當年是和台中同時核定的，現在台中都已經通車了，桃園的鐵路還要進行環評，桃園市政府還要多支出600多億，才能繼續進行工程，為什麼這樣，這都是因為陳根德不在立法院，因此一定要讓陳根德重返立院，桃園建設才能完成！

國民黨黨主席吳敦義、桃園市議會正副議長邱奕勝、李曉鐘、議員褚春來、張桂綿等都到場力挺陳根德，拜託鄉親全力支持陳根德，爭取更多經費回來建設桃園。

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