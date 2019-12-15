政黨激辯兩岸政策　張顯耀批民進黨：抗中保台解決不了台灣問題

▲張顯耀。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

2020大選國會政黨電視辯論會15日下午登場，針對各政黨對兩岸的策略及態度，清華大學沈秀華所長提問，「未來四年與中國關係的主要具體優先工作是什麼？如何確保政黨與政治人物把台灣民主當成共同利益來考量？」，由出席的各政黨代表進行路線表態。

對此，新黨不分區立委候選人王炳忠表示，總統蔡英文上台後，兩岸現狀改變，造成台灣人民亡國感的恐懼加深，質疑「抗中保台」的具體作為是什麼？要付出多少代價？另外，必須要保障台灣，「不是聽到統一就是併吞」，台灣不適用港澳方案治理，台灣方案希望用和平方式處理，兩案不要對衝，所以才要和平穩健的談判，反而極獨才會造成極統。

親民黨不分區立委候選人陳怡潔表示，兩岸政策雙方對等協商，捍衛民主生活，抗中、反中、仇中非理念，台灣沒有一國兩治問題。

國民黨副祕書長張顯耀表示，現在兩岸關係是現在最危險的關係，抗中保台已過時解決不了台灣問題，「國民黨堅決反對一國兩制」，他也提出民調統計，有65％的民眾希望兩岸維持現狀，他請問自稱「台獨務實工作者的賴清德」何時宣布台獨？哪一年宣布？而1992年時，前總統李登輝就推動「國統綱領案」，那時就主張統派的，暗指賴清德「說一套做一套，不可信！」

民進黨發言人李晏榕表示，台灣現狀面臨中國處處打壓，對民進黨而言，會持續推動「國安五法」，以防像吳斯懷這樣的退將，領月退奉又去中國低聲下氣；接著是「反滲透法」加強國安，「國鑑國造」充實國力，才能跟對岸有自主談判；而在經濟方面，將持續發展新南向政策，減少對中國的依賴。

本次政黨政見辯論會，包括民進黨，國民黨，親民黨，時代力量，新黨，綠黨，台灣基進，民眾黨，等8個政黨確定出席，透過各黨政見，讓選民決定，黨票要投給誰。