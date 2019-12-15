23歲女護士「怒罵愛滋病患」：都死刑了還救…秒掀網論戰！下場曝光了

▲女護士歧視愛滋病患者的言論引起熱議。（圖／達志示意圖）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名23歲女護士近日在微博發文怒罵愛滋病患者，「都被判死刑了，有什麼好救的？」隨即引來大批網友撻伐，認為這樣的歧視言論缺乏倫理道德，更有人向當地的衛生健康委員會投訴此事。據悉，女護士面對輿論壓力後主動寫下檢討書承認錯誤，並且向上曾提出職辭申請。不過網友仍不買單，認為當事人毫無醫德可言，應吊銷執照才合理。

23歲女護士本（12）月3日在微博寫道，「他X的，都愛滋病（大陸稱艾滋病）了，有什麼好救的，白白陷我們無辜的醫護人員於危難之中…都被判死刑了，能換個地方救嗎？我真的不想給愛滋病人抽血，膈應（噁心、不舒服）嚇人…就想知道這小伙子（病患）什麼時候轉院？」

▼網友批評女護士的言論欠缺醫德。（圖／翻攝自微博）

這番發言曝光之後，立刻被網友大量轉傳砲轟，「對愛滋病患貼標籤、人身攻擊的現象到底何時能停止啊？」、「妳一點都不配這工作」、「應該被辭退外加吊銷執照的！」；但也有人力挺說道，「說實話錯了嗎？」、「我其實挺支持這說法的」、「確實很可怕啊，要是不小心感染到怎麼辦？」、「那些不懂得保護自己的人，罹患愛滋了難道還想害其他人？」。

▼無辜的愛滋病患者成了受歧視的對象。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

有網友隨即對這些支持派的人回應，「以後你家失火了，消防員說『火都燒起來了，有什麼好救的』，看你有什麼感覺」、「母子垂直感染的病患，難道也該無辜被罵嗎？」、「終於看出社會為什麼沒進步的原因了，一群人只會攻擊謾罵」、「世態炎涼啊...」、「愛滋病患者只要按時吃藥就和普通人一樣，不懂有什麼好恐懼的，是要獵巫了嗎？」。

當地衛生健康委員會不久發聲明表示，女護士目前在江蘇省常州市第一人民醫院任職，當事人遭到投訴後已經承認錯誤、作出書面檢討，並主動提出辭職申請，「我們絕不允許有任何醫護人員歧視、拒絕、推諉各類病人的言行。」醫院方面也表示，日後會繼續加強醫務人員職業精神和從業道德教育。

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