謝謝總統照顧我兒子！「3寶爸」張銘祐嗆爆張善政





▲張銘祐謝謝蔡英文有感政績。（圖／翻攝自張銘祐臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

韓國瑜搭檔、國民黨副總統候選人張善政12日提到，「我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為沒有生過小孩，她不知道這個心」，遭批是歧視單身女性。民進黨新北市立委候選人張銘祐自己有三個兒子，他透過臉書發文力挺蔡英文，細數蔡政府「有感政績」，同時也痛批張善政不僅歧視還只看到自己。

張善政不認為自己有歧視，13日上午受訪時，完整重述昨天的講話，「生過小孩當過父母就知道，父母最在乎的是產檢有沒有問題，我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為沒有生過小孩，她不知道這個心」，強調他在乎的是產檢如果有問題，後續醫療應如何處理。

對於張善政說法，張銘祐相當不以為然。他表示，看到蔡英文總統的臉書回應了國民黨副總統候選人張善政，那充滿性別歧視、單身歧視的言論，自己馬上在總統的文下留言感謝小英總統：「謝謝總統照顧我三個兒子」。

張銘祐說，「如果依照張善政的邏輯，小英總統是不可能照顧到我兒子，也不可能讓我感謝，但很顯然錯的是張善政的歧視邏輯」。他分享自己的經驗，「今年五月小英總統推出的稅改方案中，幼兒學前扣除額由2萬5000元提高至12萬元，調幅38倍，以育有兩名幼兒的四口家庭計算，等同平均月薪5萬1000元以下的家庭免稅。銘祐有3個孩子，今年受惠於小英總統力推的有感減稅，我們家比去年就少繳了2萬多元，讓我和太太減輕不少壓力。」

張銘祐提到，其他還有推動托育準公共化機制與擴大育兒津貼雙軌方案、通過《兒少法》部分條文修正、提高教保員起薪、提高基本薪資+減稅讓青年更有餘裕照顧家庭等等。蔡總統沒有結婚組成自己的家庭，也沒有生小孩，但是他照顧了的，是台灣許許多多的家庭跟孩子，所以感謝小英總統，這才是父母的心情。

張銘祐批評，「我猜張善政沒有真正照顧過小孩，所以他一點也不知道真正的父母對照顧下一代有什麼樣的心情。而他所歧視的單身、沒有小孩的小英總統卻了解我們，因為唯有不歧視，唯有真正用心去包容、了解每一個人，包括大人、小孩、男人、女人、原住民、新住民等等，才夠看到每個人的需求，去做出最貼近整體社會的政策。」

張銘祐感嘆，張善政看到的，其實只有他自己而已。歧視是一種區分非我族類的心態，以韓國瑜跟張善政充滿各種歧視的言行來看，他們不可能提出什麼照顧到整體社會的政策，更遑論完善的治理國家。

張銘祐感性分享，決定投入選舉，就是因為想要讓我們下一代有一個更好的生活環境，所以自己的政策思考從家出發，從每個人的角度出發，「我站街頭，我握每一雙手，我跟著垃圾車跑，等等，無非就是要看到每一個市民的生活，讓我的思考更開闊更多元，未來才能擬定出最符合多數的政策法案。但是我沒想到我們在 21 世紀的現代，竟然還要面對像韓國瑜、張善政這樣的上個世紀保守、歧視、沙文的總統候選人團隊，當我們拼了命想要進步，卻有這樣的人用更大的力氣扯社會的後腿。」

張銘祐強調，最重要的是，小英執政三年多以來，堅持捍衛台灣主權。未來四年在小英總統的帶領之下，台灣一定不會變成下一個香港。不希望看到自己的三個孩子，未來有一天必須像現在香港的孩子一樣，上街頭對抗不公不義的政府，「讓我們一直進步好嗎？讓蔡總統、讓銘祐一起，陪著大家邁向更進步、更完善的未來，好嗎？」