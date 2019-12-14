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可不可排第二！大學生「最愛飲料店」票選出爐　網驚：名次大翻盤

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小心使用_重點處理過配圖_食安問題,餐飲店,小吃店,路邊攤,飲料店,炸雞店,雞排店（圖／記者陳明仁攝） 請注意 本系列照片上傳後台 皆分原圖及經馬賽克處理 配圖取用時請特別留意 尤其重點部份馬過的照片 仍可依店面陳設揣度猜測一二 尤其負面報導時更要謹慎 謝謝

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▲台灣手搖飲料店滿街開，競爭異常激烈。（圖／記者陳明仁攝）

記者黃君瀚／綜合報導

曾在飲料店打工的科大男網友，從2016年開始在大學生論壇Dcard舉辦最愛飲料店票選，到近期成功來到第三屆。而在競爭激烈的手搖杯市場爭霸中，總能看到台灣年輕人口味上的轉變，讓他在揭曉名次前忍不住驚呼，「真的大翻盤」！

網友12日在Dcard貼文，提到這次參與投票的人數明顯變少，不過仍能大致觀察到大學生喜好的飲料店生態。第五名由高雄發跡的飲料店「烏弄」拿下；第四名是「迷客夏」，他最推薦品嘗百喝不膩的大正紅茶拿鐵；第三名是榜單常勝軍「50嵐」，儘管時代口味改變快速，仍在潮起潮落中屹立不搖。

第二名是「可不可熟成紅茶」，2008年創立至今過了不少年頭，反倒在近年爆紅大展店，主辦人最推薦喝冬瓜鮮奶，也提到可不可品項有些複雜，初次購買時都要看解釋好久才明白。

至於在本屆飲料爭霸中勇奪第一名的是「麻古茶坊」，該店靠著一杯「芝芝葡萄果粒」引爆網美風潮，美麗的配色不意外造成IG瘋狂洗版。主辦人表示，北部1杯95元的價格不太親民，裡面有著葡萄果粒、綠茶凍、葡萄冰沙和奶蓋，喝起來是說不出來的魔幻，整體而言算是好喝，「但可能要等發票中獎才會喝第二次」。

麻古茶坊（圖／翻攝麻古茶坊臉書專頁）

▲麻古茶坊靠著一杯「芝芝葡萄果粒」紅遍年輕人交友圈。（圖／翻攝麻古茶坊臉書專頁）

票選結束後，主辦人以專業的飲料店前員工身分寫下心得，認為受人喜愛的飲料不外乎3件事，「價格」、「好喝」和「品質」。他說，以前做飲料店時有個重點，也是業界流傳的鐵律，「沒有飲料是不能用甜解決的」，飲料口感不好那就做甜一點，基本上就不會難喝到哪裡去；反之飲料越不甜，越能喝出到底好不好喝。

以下為3屆大學生「最愛飲料店」票選Top 5：

第一屆（2016）：50嵐、大苑子、迷客夏、茶湯會、清心福全。
第二屆（2017）：迷客夏、大苑子、50嵐、清心福全、茶湯會。
第三屆（2019）：麻古茶坊、可不可熟成紅茶、50嵐、迷客夏、烏弄。

票選結果出爐後，網友紛紛留下對飲料愛店的獨到觀察，「可不可我都喝熟成紅茶」、「最愛麻古沒有之一！推爆金萱加雙Q」、「烏弄是從臺北到高雄生活的我唯一覺得不會太甜的飲料店」、「竟然沒有約翰紅茶公司」、「麻古我自己的第一名是觀音拿鐵」、「推50嵐紅茶拿鐵跟迷客夏柳丁綠茶」、「真的超愛烏弄......紅玉和冬露都很好喝。」

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▼台中紮根10年的可不可，店面經過重新裝潢，搖身成為質感手搖飲料店。（圖／網友ig sehun1274 提供）

可不可熟成紅茶。（圖／網友ig sehun1274 提供，請勿任意翻攝，以免侵權。）

ET快訊
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