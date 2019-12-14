父母遠航空難賠償金遭賭光！年薪千萬「竹科狂男」成哈佛學霸　一場悲劇覺悟了

圖文／鏡週刊

頂著清大、哈佛雙碩士與交大博士高學歷，禾園茶館負責人何新松曾是竹科半導體零組件廠慶康科技執行副總，替公司研發多項專利，享有千萬年薪、累積數億元身家，但凡事力求完美、近乎吹毛求疵的態度，讓他的生活窮得只剩下錢與工作，下屬對他敬而遠之，還被一手栽培自己的董事長提點：「適度地饒過自己，有時也是放過他人。」

學生時期天資聰穎的他考上建中，終於能逃離父親的高壓管理，「我像隻被關太久的鳥，突然可以飛出去，自然再也不會想回到鳥籠裡。」升高二的暑假，父母北上探視，卻不幸搭上遠航失事班機，墜毀在苗栗火炎山，機上百人全數罹難。然而對何新松來說，父母雙亡的打擊，遠不及眼前的生計問題來得迫切。

當年他未滿18歲，死亡賠償金得由法定監護人親戚代管，怎料親人沉迷大家樂，一夕間把錢輸光，何新松只能自立自強，下課後來不及換掉建中制服，就衝到海霸王打工洗碗，冬天即使雙手龜裂也不願改當外場服務生，只因洗碗工時薪較高。時間、精力都花在打工上，學業卻絲毫不受影響，何新松考上台大電機系，大二因未抽到宿舍，轉學就讀清大核工系。

請繼續往下閱讀...

一連串打擊，讓本就抑鬱敏感的青年，對人性產生更大懷疑，他聽從長輩建議參加佛光山禪七課程，何新松羞赧地說：「我會想去，其實是發現那7天吃飯可以不用花錢，好幸福。」其中又以茶禪一味課程最受他喜愛，「吃吃喝喝上完一堂課，我學茶道純粹為了滿足口腹之欲。」

頂著清大材料所的高學歷，何新松25歲進入竹科半導體零組件廠慶康科技，替公司研發多項專利，「早期我的綽號是7-ELEVEN，早上7點進公司，晚上11點後才離開，連警衛都開玩笑說老闆應該支付保全費給我。」

2001年全球最大半導體設備供應商台灣應用材料入股慶康科技，擔任執行副總的何新松每年得扛百億元業績，「我1年有8個月都在海外出差，可以1個月往返美東、美西各1趟。」

30歲出頭就成為年薪千萬元的科技新貴，何新松還抽空到交大進修取得博士學位，凡事力求完美、近乎吹毛求疵的工作態度，讓他曾被一手栽培自己的董事長提點：「適度地饒過自己，有時也是放過他人。」

從財務和工作成就來看，何新松是旁人眼中的人生勝利組，但捫心自問，他過得並不快樂。「我每個月的快樂只有10分鐘，就是拿到薪水條、看到數字進帳，其餘時間都在工作。」高壓生活不知不覺讓他的健康亮起紅燈，39歲那年，一趟赴美出差途中，他因心肌梗塞暈倒在飛機上，再次醒來，已在底特律的醫院動完心導管手術。

「清醒後我跟醫生說的第一句話是我還不想死，因為我賺的錢都還沒用到。」出院後，何新松拿信用卡，在精品店刷了支百萬元的手錶，「我當了10分鐘貴賓，原來花錢的樂趣不過如此。」董事長交代祕書緊盯何新松的作息，規定他早上9點後才能上班，晚上6點前就得下班，驚人的是，儘管工時縮短，工作績效竟絲毫不減，業績持續成長。

「我很幸運，在新竹科學園區剛創區2、3年，就進入園區科技產業，在那個年代，只要你付出1分的體力，做出10分的成果，就會有100分的收入。」今年55歲的何新松，人生最精華16年都在慶康科技打拚，每年扛起百億元營收業績。

曾經，何新松是慶康科技創辦人杜家慶最器重的左右手，公司原以生產人工髖關節起家，何新松清大材料所畢業後加入，協助慶康科技申請國科會專案，從精密材料加工跨入半導體產業。1996年華邦第一座8吋廠在裝機試車階段發生大火，杜家慶腦筋一動，低價收購火損的半導體設備，一面從中學習半導體設備構造，一面維修半毀損設備，並售至國外二手設備市場。

在杜家慶的支持下，何新松赴美取得哈佛財務金融管理碩士，同時幫公司開拓美國市場，「老闆幫我付學費，3年期間還有薪水可領，我當時其實很訝異，怎麼會有這麼好的機會。」

工作上的自我要求，不知不覺使何新松變得更加目標導向，成為下屬眼中的冷血主管。何新松25歲進入科技廠，年扛百億元業績，名利雙收卻不快樂，最後一趟出差途中心臟病發。41歲因健康亮紅燈選擇退休，「職位沒了、每個月該有的薪水沒了，雖然那時不缺存款，但心理價值覺得自己好像變成一個廢人。」

2005年何新松離開打拚16年的工作崗位，或許是為了證明自己曾經存在的價值，「退休後我還是每天早上7點到公司，跟同事們道早安，接著去喝咖啡，刻意坐在面落地窗的位置，想說昔日合作廠商、客戶經過看到，會跟我打招呼。」自以為做好退休心理建設，殊不知失去昔日頭銜光環的失落感，最終泛濫成憂鬱症。

「會有憂鬱症的原因是因為我離開了原來科技產業，一下子變成歸零，雖然離開是我自願的，但當身邊所有的人都覺得『你腦袋是不是壞了？這麼高薪的工作你竟然要離開？』『又不是表現不好，更何況老闆都叫你留下』。」何新松一臉苦笑地說：「當1個人說這些話時，我可能還不覺得有什麼，但當聽100個人重複這些話，就開始懷疑自己的決定到底是不是正確的。」

太過在意世俗眼光與價值，讓何新松活得非常痛苦，「我現在都跟很多同齡朋友說，退休前一定要想清楚，退下來要做些什麼？」最早發現何新松生病的，還是熟識的咖啡店員工，「對方發現我的脾氣變得很壞，勸我去看醫生，我還反罵他『胡說八道，你才有病』，最後是他通知我的家人，押著我去看醫生。」

一時找不到人生價值，何新松罹患憂鬱症，嚴重時拿頭撞牆自殘，靠藥物與旅行治療，加上愛情滋潤才漸漸走出陰霾。2008年得知愛店禾園茶館，不堪8年慘賠將熄燈，不忍媽媽級員工生計斷炊，他出資逾500萬元接手，複製記憶中慈母料理的溫度，3個月轉盈，不僅溫暖食客，更療癒自我。

褪去昔日科技人的快狠準犀利氣場，何新松背著麻布袋從容逛市場，選購小農蔬菜、放山雞等食材，就像個鄰家大叔，「我小學常陪母親走6、7公里到市場，賣她醃的醬菜。」他回憶：「父親生前常在家宴客，母親廚藝雖好，但動作稍慢，若沒準時開飯，父親一怒之下會把整張桌的飯菜掀掉，我從小就很害怕，所以放學回家第一件事不是寫功課，而是先到廚房幫母親。」

「很多人說禾園茶館不是五星級飯店料理，卻總能吃到家的味道。」但家對何新松來說，卻是生命中最沉重的課題。身為獨子，他從小被嚴格管教，「考試第一名還不行，分數退步一分打一下，還是打手背，我怕被人看到傷疤，習慣手插口袋，老師了解狀況後，會反過來幫我竄改分數、隱瞞父親。」

為了熟練茶藝，他拿著師父送的茶壺、茶葉，逢老師、同學就沏上一壺茶，雖被吐槽「為什麼老是玩老人的玩意兒？」但他以茶會友，不再是眾人眼中的孤僻怪胎。何新松學茶道36年、鑽研咖啡27年，個人工作室1小時手沖咖啡教學課程收費1,200元，平均每月光「束脩」收入就達30萬元。

今年55歲的他，14年前從園區科技廠執行副總退休，2008年接手已賠了8年的禾園茶館，複製記憶中母親料理的溫度，在不資遣員工與漲價的前提下，3個月即轉虧為盈，僅營業週一至週五的午餐時段，每月淨利約30萬元。

如今經營茶館，他不吝以自己的故事，透過一次次分享，幫助同樣飽受憂鬱之苦的人，也間接療癒自我。



更多鏡週刊報導

【哈佛學霸只賺不賠3】扛百億業績心臟病發 賺的錢都還沒用到

【哈佛學霸只賺不賠4】常客變老闆遭譏「腦袋壞了」 複製慈母料理營收翻紅

【哈佛學霸只賺不賠5】一天上班6小時 仿竹科分紅激勵士氣

►韓妞激推「IG爆款」～超殺發光價來了！