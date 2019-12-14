　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

父母遠航空難賠償金遭賭光！年薪千萬「竹科狂男」成哈佛學霸　一場悲劇覺悟了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖文／鏡週刊

頂著清大、哈佛雙碩士與交大博士高學歷，禾園茶館負責人何新松曾是竹科半導體零組件廠慶康科技執行副總，替公司研發多項專利，享有千萬年薪、累積數億元身家，但凡事力求完美、近乎吹毛求疵的態度，讓他的生活窮得只剩下錢與工作，下屬對他敬而遠之，還被一手栽培自己的董事長提點：「適度地饒過自己，有時也是放過他人。」

學生時期天資聰穎的他考上建中，終於能逃離父親的高壓管理，「我像隻被關太久的鳥，突然可以飛出去，自然再也不會想回到鳥籠裡。」升高二的暑假，父母北上探視，卻不幸搭上遠航失事班機，墜毀在苗栗火炎山，機上百人全數罹難。然而對何新松來說，父母雙亡的打擊，遠不及眼前的生計問題來得迫切。

當年他未滿18歲，死亡賠償金得由法定監護人親戚代管，怎料親人沉迷大家樂，一夕間把錢輸光，何新松只能自立自強，下課後來不及換掉建中制服，就衝到海霸王打工洗碗，冬天即使雙手龜裂也不願改當外場服務生，只因洗碗工時薪較高。時間、精力都花在打工上，學業卻絲毫不受影響，何新松考上台大電機系，大二因未抽到宿舍，轉學就讀清大核工系。

請繼續往下閱讀...

一連串打擊，讓本就抑鬱敏感的青年，對人性產生更大懷疑，他聽從長輩建議參加佛光山禪七課程，何新松羞赧地說：「我會想去，其實是發現那7天吃飯可以不用花錢，好幸福。」其中又以茶禪一味課程最受他喜愛，「吃吃喝喝上完一堂課，我學茶道純粹為了滿足口腹之欲。」

頂著清大材料所的高學歷，何新松25歲進入竹科半導體零組件廠慶康科技，替公司研發多項專利，「早期我的綽號是7-ELEVEN，早上7點進公司，晚上11點後才離開，連警衛都開玩笑說老闆應該支付保全費給我。」

2001年全球最大半導體設備供應商台灣應用材料入股慶康科技，擔任執行副總的何新松每年得扛百億元業績，「我1年有8個月都在海外出差，可以1個月往返美東、美西各1趟。」

30歲出頭就成為年薪千萬元的科技新貴，何新松還抽空到交大進修取得博士學位，凡事力求完美、近乎吹毛求疵的工作態度，讓他曾被一手栽培自己的董事長提點：「適度地饒過自己，有時也是放過他人。」

從財務和工作成就來看，何新松是旁人眼中的人生勝利組，但捫心自問，他過得並不快樂。「我每個月的快樂只有10分鐘，就是拿到薪水條、看到數字進帳，其餘時間都在工作。」高壓生活不知不覺讓他的健康亮起紅燈，39歲那年，一趟赴美出差途中，他因心肌梗塞暈倒在飛機上，再次醒來，已在底特律的醫院動完心導管手術。

「清醒後我跟醫生說的第一句話是我還不想死，因為我賺的錢都還沒用到。」出院後，何新松拿信用卡，在精品店刷了支百萬元的手錶，「我當了10分鐘貴賓，原來花錢的樂趣不過如此。」董事長交代祕書緊盯何新松的作息，規定他早上9點後才能上班，晚上6點前就得下班，驚人的是，儘管工時縮短，工作績效竟絲毫不減，業績持續成長。

「我很幸運，在新竹科學園區剛創區2、3年，就進入園區科技產業，在那個年代，只要你付出1分的體力，做出10分的成果，就會有100分的收入。」今年55歲的何新松，人生最精華16年都在慶康科技打拚，每年扛起百億元營收業績。

曾經，何新松是慶康科技創辦人杜家慶最器重的左右手，公司原以生產人工髖關節起家，何新松清大材料所畢業後加入，協助慶康科技申請國科會專案，從精密材料加工跨入半導體產業。1996年華邦第一座8吋廠在裝機試車階段發生大火，杜家慶腦筋一動，低價收購火損的半導體設備，一面從中學習半導體設備構造，一面維修半毀損設備，並售至國外二手設備市場。

在杜家慶的支持下，何新松赴美取得哈佛財務金融管理碩士，同時幫公司開拓美國市場，「老闆幫我付學費，3年期間還有薪水可領，我當時其實很訝異，怎麼會有這麼好的機會。」

工作上的自我要求，不知不覺使何新松變得更加目標導向，成為下屬眼中的冷血主管。何新松25歲進入科技廠，年扛百億元業績，名利雙收卻不快樂，最後一趟出差途中心臟病發。41歲因健康亮紅燈選擇退休，「職位沒了、每個月該有的薪水沒了，雖然那時不缺存款，但心理價值覺得自己好像變成一個廢人。」

2005年何新松離開打拚16年的工作崗位，或許是為了證明自己曾經存在的價值，「退休後我還是每天早上7點到公司，跟同事們道早安，接著去喝咖啡，刻意坐在面落地窗的位置，想說昔日合作廠商、客戶經過看到，會跟我打招呼。」自以為做好退休心理建設，殊不知失去昔日頭銜光環的失落感，最終泛濫成憂鬱症。

「會有憂鬱症的原因是因為我離開了原來科技產業，一下子變成歸零，雖然離開是我自願的，但當身邊所有的人都覺得『你腦袋是不是壞了？這麼高薪的工作你竟然要離開？』『又不是表現不好，更何況老闆都叫你留下』。」何新松一臉苦笑地說：「當1個人說這些話時，我可能還不覺得有什麼，但當聽100個人重複這些話，就開始懷疑自己的決定到底是不是正確的。」

太過在意世俗眼光與價值，讓何新松活得非常痛苦，「我現在都跟很多同齡朋友說，退休前一定要想清楚，退下來要做些什麼？」最早發現何新松生病的，還是熟識的咖啡店員工，「對方發現我的脾氣變得很壞，勸我去看醫生，我還反罵他『胡說八道，你才有病』，最後是他通知我的家人，押著我去看醫生。」

一時找不到人生價值，何新松罹患憂鬱症，嚴重時拿頭撞牆自殘，靠藥物與旅行治療，加上愛情滋潤才漸漸走出陰霾。2008年得知愛店禾園茶館，不堪8年慘賠將熄燈，不忍媽媽級員工生計斷炊，他出資逾500萬元接手，複製記憶中慈母料理的溫度，3個月轉盈，不僅溫暖食客，更療癒自我。

褪去昔日科技人的快狠準犀利氣場，何新松背著麻布袋從容逛市場，選購小農蔬菜、放山雞等食材，就像個鄰家大叔，「我小學常陪母親走6、7公里到市場，賣她醃的醬菜。」他回憶：「父親生前常在家宴客，母親廚藝雖好，但動作稍慢，若沒準時開飯，父親一怒之下會把整張桌的飯菜掀掉，我從小就很害怕，所以放學回家第一件事不是寫功課，而是先到廚房幫母親。」

「很多人說禾園茶館不是五星級飯店料理，卻總能吃到家的味道。」但家對何新松來說，卻是生命中最沉重的課題。身為獨子，他從小被嚴格管教，「考試第一名還不行，分數退步一分打一下，還是打手背，我怕被人看到傷疤，習慣手插口袋，老師了解狀況後，會反過來幫我竄改分數、隱瞞父親。」

雙親空難驟逝，賠償金又遭親人賭光，一度讓何新松對人性產生懷疑與怨懟。

 
茶道不僅滋潤了何新松苦悶的心靈，也幫助他改善同儕間的人際關係。

為了熟練茶藝，他拿著師父送的茶壺、茶葉，逢老師、同學就沏上一壺茶，雖被吐槽「為什麼老是玩老人的玩意兒？」但他以茶會友，不再是眾人眼中的孤僻怪胎。何新松學茶道36年、鑽研咖啡27年，個人工作室1小時手沖咖啡教學課程收費1,200元，平均每月光「束脩」收入就達30萬元。

今年55歲的他，14年前從園區科技廠執行副總退休，2008年接手已賠了8年的禾園茶館，複製記憶中母親料理的溫度，在不資遣員工與漲價的前提下，3個月即轉虧為盈，僅營業週一至週五的午餐時段，每月淨利約30萬元。

如今經營茶館，他不吝以自己的故事，透過一次次分享，幫助同樣飽受憂鬱之苦的人，也間接療癒自我。


更多鏡週刊報導
【哈佛學霸只賺不賠3】扛百億業績心臟病發　賺的錢都還沒用到
【哈佛學霸只賺不賠4】常客變老闆遭譏「腦袋壞了」　複製慈母料理營收翻紅
【哈佛學霸只賺不賠5】一天上班6小時　仿竹科分紅激勵士氣

►韓妞激推「IG爆款」～超殺發光價來了！

ET快訊
即／中美貿易戰最新進展！　雙方經貿協議文本達成一致
鄭多恩「突緊勒韓瑞希脖子」：死在我手上吧！　深夜求救訊息曝光
慾火青春！情侶嘟嘟車上「坐蓮式」狂運動　連內褲也沒穿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

父母遠航空難賠償金遭賭光！年薪千萬「竹科狂男」成哈佛學霸　一場悲劇覺悟了

日本藝術家對台灣「紙紮」超感興趣　駐村打造純白「烏托邦世界」

遠航之亂！停業變「烏龍」…張綱維遺書換來10億　交部再給5天陳述意見

勾勒《新竹‧城市美術館》　藝術黃金陣容繪藍圖

慶生吃牛排！小女孩喝湯有「消毒水味」爸氣炸　竟是爆紅牛排館

以為是「末班機」淚拍畢業照！遠航停飛大轉彎　員工眼淚白流了

「冬季最冷的一波已過」　氣象專家：到明年1月都不會太冷

旅行公會「遠航事件」聯合聲明呼籲：盡速擬定機票「履約保證或信託」

遠航能復飛了？若確認飛安與財務無虞　交通部願意「再給一次機會」

影／店員偷喝兩口「封膜」給外送？總公司出面：抱歉，飲料太好喝了

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

陶晶瑩食物中毒內幕　自爆：就是我枕邊人下的毒

搶拍超高耶誕樹、賞魔幻燈光秀 8大主題燈區玩翻高雄追光季！

佛心公司發3億尾牙獎金人人有份 最高一次拿800萬「員工感動落淚」

「遠航是雙子座，容易心軟需要溫暖」　盤點張綱維記者會10大金句

父母遠航空難賠償金遭賭光！年薪千萬「竹科狂男」成哈佛學霸　一場悲劇覺悟了

日本藝術家對台灣「紙紮」超感興趣　駐村打造純白「烏托邦世界」

遠航之亂！停業變「烏龍」…張綱維遺書換來10億　交部再給5天陳述意見

勾勒《新竹‧城市美術館》　藝術黃金陣容繪藍圖

慶生吃牛排！小女孩喝湯有「消毒水味」爸氣炸　竟是爆紅牛排館

以為是「末班機」淚拍畢業照！遠航停飛大轉彎　員工眼淚白流了

「冬季最冷的一波已過」　氣象專家：到明年1月都不會太冷

旅行公會「遠航事件」聯合聲明呼籲：盡速擬定機票「履約保證或信託」

遠航能復飛了？若確認飛安與財務無虞　交通部願意「再給一次機會」

影／店員偷喝兩口「封膜」給外送？總公司出面：抱歉，飲料太好喝了

快訊／台南玉井住宅凌晨大火搶救中！　1人無生命跡象、3死3失蹤

父母遠航空難賠償金遭賭光！年薪千萬「竹科狂男」成哈佛學霸　一場悲劇覺悟了

全球2020空軍排名「台灣戰機數」全球第10　美國1.3萬架軍機稱霸世界

總瀏覽量10億！陸網紅拍農村片全球爆紅…從《水滸傳》到李子柒　看中國人的「文化自信」

英國大選等南方小島開完票才結束　保守黨365席大勝「脫歐成定局」

OL報復劈腿前男友！酒吧發洩「揪多人一夜情」　醒悟想結婚卻慘得愛滋

橫濱「筒神」前進大聯盟！　光芒2年1200萬美元網羅

女大生被訓成狗！高材生男友疑用「PUA控制」　她交往1年後腦死

跳票前…張綱維密集處分千萬資產！　北檢請民航局協查「遠航有無被掏空」

李嘉欣8歲兒罕見曝光！　長相與富豪爸「一個模子刻出來」

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

生活熱門新聞

最冷已過　專家：到明年1月都不會太冷

店員偷喝兩口封膜？店家：抱歉，飲料太好喝了

LINE低調功能！一張照秒轉文字檔

時速20！熱褲妹怒「幹嘛跟著我」下秒糗炸

馬汀「經典8孔靴」特賣！千元有找讓鞋迷暴動了

整箱食物丟樹下！　網揭原因藏洋蔥

拍末班機畢業照　遠航員工白流淚

小女孩喝湯有「消毒水味」爸氣炸　竟是爆紅牛排館

遠航爆停飛前　張綱維把字畫搬至韋汝家

前方帽子哥套浴袍搭機　一查驚呆：61萬…

做外送訂單！店員妹偷喝2口「噓~」

公司來客人！他切水果遭洗臉：沒胃口　網全吐血

搭長途客運　她一招逼講電話大嬸閉嘴

請客180元餐點「特價150」　友提醒：30要給我

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

韓瑞希累喊想死「突遭女朋友壓地勒脖」

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

最冷已過　專家：到明年1月都不會太冷

Gary老婆「正面近照」曝光！

Keanna天天忍痛打排卵針！謝和弦「親手戳針進肚皮」

180cm暖男才16歲就被星探挖掘14次！

潤娥罕見遭噤聲　聯訪8mins尷尬結束

店員偷喝兩口封膜？店家：抱歉，飲料太好喝了

LINE低調功能！一張照秒轉文字檔

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

謝和弦揭變心原因：沒感情了

時速20！熱褲妹怒「幹嘛跟著我」下秒糗炸

韓女團16歲台灣成員被消失5月　公司今發聲

5樓宅「23冷氣整齊坐」網一看2字邪笑

更多

最夯影音

更多
不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消
謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面