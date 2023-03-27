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女大生「手機背景設它」安全感破表！一票大學生喊+1：超省時間

滑手機,睡覺,睡前滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

手機背景百百種，有人喜歡設偶像，有的則會放上情侶閃照，一名女學生則笑說，自己的是學校課表，儘管已經很熟悉了，仍有此習慣。沒想到，不少大學生留言喊+1，大讚方便又省時，而且周圍很多同學都這樣做。

女網友在Dcard表示，「本人從大學到現在讀研究所，手機螢幕鎖定畫面都是學校課表，只有寒暑假時會換回自己喜歡的，然後一開學馬上就換回來。」

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她直言，由於剛開學時不太熟悉教室在哪裡，有的位置很難找，等習慣之後也懶得換回來，況且將課表放在鎖定畫面最方便，一按就能看到，「課表可能給人一種安全感？想知道，大家手機鎖屏也都跟我一樣嗎？」

▲女大生「手機背景設它」安全感破表！一票大學生喊+1：超省時間。（圖／翻攝自Dcard）

▲不少大學生手機背景是課表。（圖／翻攝自Dcard）

對此，許多大學生秒懂直呼，「我自己觀察5個同學有2個確實是課表，剩下的都是明星或卡通」、「鎖定螢幕是課表+1，身邊真的蠻多人都課表」、「課表+1，直接看超級省時間」、「我也是課表！然後每次都被同學笑」、「鎖定螢幕用成課表超方便」、「跟你一樣」、「大一大二會耶，後來課變少就放在喜好項目，設成行事曆」、「課表+1，每次選課出來都默默換上課表，這樣就不用記上課時間跟教室了！安全感滿滿」

當然，也有不少人搖頭表示，「打開手機就看到課表，心情會不美麗，所以沒有」、「我都記在頭腦裡」、「我是把課表放在自己的一個人群組置頂」、「不，課表太醜了」、「課表打開學校APP看就好了，手機桌布一定要是最喜歡的東西」、「我是放校園的圖片啦，課表這種東西靠同學就好」。

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