身體被占10個月！「想住月子中心」夫嗆只想去爽　她愣：為何不行

▲網友常討論「是否要住月子中心」的話題。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

生完小孩後，要住月子中心嗎？一名女網友主張，懷胎9至10個月，忍受各種不適，「卸貨」後住月子中心放鬆一個月，為什麼不行？男人們可否換位思考？貼文曝光後，隨即引發底下網友熱烈討論。

女網友在Dcard上，以「當你身體被占用十個月只想爽一個月」為題發文，提到懷胎9至10個月，要忍受孕吐、腰痠背痛、情緒低落，後期還行動不便，「卸貨」後想去月子中心放鬆一個月，結果卻被隊友嫌棄只想去爽，為什麼經濟能力允許，卻不能住月子中心？

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原PO認為，住月子中心不只有媽媽爽，爸爸也有一起放鬆，不要說古代沒有月子中心，現在是幾世紀？古代沒有洗衣機，難道現代人會去河邊洗衣服嗎？男人們能否換位思考，如果懷胎十月是男人的事，還會覺得沒必要住月子中心嗎？

▲原PO直言，懷孕期間忍受各種不適，為何生完孩子不能住月子中心？（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我覺得男生斤斤計較月子中心這種的真的很不行，我老婆生了2個住了2次，連月子中心都花不起的男生，你覺得他養得起小孩嗎」、「住不起就不要生好嗎」、「我反而覺得，主要是嫩嬰受到完善照顧，媽媽只是附加」、「其實如果有生過小孩的媽媽就會知道，在月子中心住的那一個月不是爽一個月，媽媽需要處理自己的身體狀況，還要忙著顧新生兒的話，真的會很崩潰」。

也有網友點出關鍵在於經濟能力，「我覺得如果經濟能力許可，去住月子中心是沒什麼問題，問題在於有些人根本經濟不夠寬裕，但一直很堅持要去月子中心」、「說個老實話，大多會抱怨的男生都是經濟能力不夠好的，然後有些女生也是愛跟人家比較，覺得別人有我也要，沒考量自己跟老公的經濟狀況怎麼樣」、「我要是知道老公月薪8萬，月中一個月要20幾萬，我也會覺得我回家好了。雖然爽一個月，要補回這筆開銷可能會想急著回去上班之類的」。