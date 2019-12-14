看女兒表演！油漆爸怕孩丟臉...下班前「忍痛用強溶劑洗手」　網心疼

▲ 油漆爸為了看女兒表演，忍痛用強溶劑洗手 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

天下父母心！一名從事塗料生產的老爸，日前為了到學校看女兒表演，在下班前特地忍著劇痛，用強溶劑把手洗乾淨，「這樣才不會讓女兒在學校沒面子。」貼文曝光，網友們紛紛大讚他是好爸爸，「辛苦了」、「那個真的很痛」。

一名爸爸在臉書「爆廢公社」中發文，他表示自己是做「塗料油漆生產」的工作，手常常都弄得髒髒的。他指出，13日為了要去看女兒的聖誕節表演，所以他在下班前30分鐘就開始用強溶劑洗手，雖然洗的過程很痛，但為了不要讓女兒沒面子，他還是忍耐著洗乾淨，並且回家換上一套乾淨的衣服再去參加。

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原PO補充道，雖然很多人建議他用「洗手粉」就好，但對於塗料來說還是沒什麼效果，不得已之下才會選擇用強溶劑。他也坦言，會這麼做並不是怕其他家長看到，而是怕女兒同學有口無心問「妳爸爸手怎麼這樣？」讓小朋友心裡產生疙瘩。

看著原PO洗淨的手和滿溢出來的父愛，網友們都紛紛感動表示，「你是最棒的爸爸」、「手黑黑也沒關係」、「我跟你一樣，每次要去學校總是會弄得特別乾淨」、「我老公都用菜瓜布刷」、「用點凡士林保護一下手吧」、「爸爸辛苦了」、「那個真的很痛」。

▲網友貼出家人的「黑手」：孩子都知道你的辛苦 。（圖／翻攝自爆廢公社）

也有一批網友勸他放寬心，畢竟他就是用這雙手打拚養家的，是很值得驕傲的事，「洗不掉就別硬洗，傷皮膚」、「孩子不會在意的，在意的是他最愛的人有沒有到現場」、「我手黑黑的一樣去兒子的聖誕晚會，做一個讓自己驕傲的人」。

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