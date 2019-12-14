　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

看女兒表演！油漆爸怕孩丟臉...下班前「忍痛用強溶劑洗手」　網心疼

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 油漆爸用強溶劑洗手 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲ 油漆爸為了看女兒表演，忍痛用強溶劑洗手 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

天下父母心！一名從事塗料生產的老爸，日前為了到學校看女兒表演，在下班前特地忍著劇痛，用強溶劑把手洗乾淨，「這樣才不會讓女兒在學校沒面子。」貼文曝光，網友們紛紛大讚他是好爸爸，「辛苦了」、「那個真的很痛」。

一名爸爸在臉書「爆廢公社」中發文，他表示自己是做「塗料油漆生產」的工作，手常常都弄得髒髒的。他指出，13日為了要去看女兒的聖誕節表演，所以他在下班前30分鐘就開始用強溶劑洗手，雖然洗的過程很痛，但為了不要讓女兒沒面子，他還是忍耐著洗乾淨，並且回家換上一套乾淨的衣服再去參加。

請繼續往下閱讀...

原PO補充道，雖然很多人建議他用「洗手粉」就好，但對於塗料來說還是沒什麼效果，不得已之下才會選擇用強溶劑。他也坦言，會這麼做並不是怕其他家長看到，而是怕女兒同學有口無心問「妳爸爸手怎麼這樣？」讓小朋友心裡產生疙瘩。

看著原PO洗淨的手和滿溢出來的父愛，網友們都紛紛感動表示，「你是最棒的爸爸」、「手黑黑也沒關係」、「我跟你一樣，每次要去學校總是會弄得特別乾淨」、「我老公都用菜瓜布刷」、「用點凡士林保護一下手吧」、「爸爸辛苦了」、「那個真的很痛」。

▲▼ 油漆爸用強溶劑洗手 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友貼出家人的「黑手」：孩子都知道你的辛苦 。（圖／翻攝自爆廢公社）

也有一批網友勸他放寬心，畢竟他就是用這雙手打拚養家的，是很值得驕傲的事，「洗不掉就別硬洗，傷皮膚」、「孩子不會在意的，在意的是他最愛的人有沒有到現場」、「我手黑黑的一樣去兒子的聖誕晚會，做一個讓自己驕傲的人」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
炸彈客揹「撒旦之母」要求讓老婆、小孩來！妻接起電話：叫他去死
Keanna：為感情放棄喜歡的事是最蠢決定！16歲當麻豆「超
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／店員偷喝兩口「封膜」給外送？總公司出面：抱歉，飲料太好喝了

慶生吃牛排！小女孩喝湯有「消毒水味」爸氣炸　竟是爆紅牛排館

父母遠航空難賠償金遭賭光！年薪千萬「竹科狂男」成哈佛學霸　一場悲劇覺悟了

突罹全身性紅斑狼瘡！她「年前慘被資遣」崩潰：還有4幼兒

癢癢一直抓！25歲女那邊狂流湯　醫撐開「裡面都泡泡」…關係曝光綠到爆

星宇航空官網12/16啟動！澳門、峴港、檳城機票同步開搶

小資男月擠1萬「定期定額」買股票　20年後...資產飆1143萬元！

為街友寒冬送暖　中正大學學生發起無家者歲末圍爐募資

看女兒表演！油漆爸怕孩丟臉...下班前「忍痛用強溶劑洗手」　網心疼

新港奉天宮「馨符媽祖大符」特展　一睹千年「雕版印刷」

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

陶晶瑩食物中毒內幕　自爆：就是我枕邊人下的毒

搶拍超高耶誕樹、賞魔幻燈光秀 8大主題燈區玩翻高雄追光季！

佛心公司發3億尾牙獎金人人有份 最高一次拿800萬「員工感動落淚」

「遠航是雙子座，容易心軟需要溫暖」　盤點張綱維記者會10大金句

星宇航空官網12/16啟動！澳門、峴港、檳城機票同步開搶

小資男月擠1萬「定期定額」買股票　20年後...資產飆1143萬元！

為街友寒冬送暖　中正大學學生發起無家者歲末圍爐募資

看女兒表演！油漆爸怕孩丟臉...下班前「忍痛用強溶劑洗手」　網心疼

新港奉天宮「馨符媽祖大符」特展　一睹千年「雕版印刷」

澎湖最大聖誕樹每晚5:30亮燈！12/21聽林曉培演唱會還能做公益

史無前例！紅豆配額外關稅漲3成　每公斤22元調高到29元

大水洗雞肉超NG！達人揭禁忌5絕招「小水慢沖」防食物中毒

保障農民權益！　農委會入WTO「18年首漲關稅」：進口紅豆↑32％每公斤29元

台北101突秀元素週期表！　「連3晚限時登場」原來和化學之父有關

中職／二軍是學習和調適　許基宏：回一軍就一步步走好

玉井縱火7死／介紹曾嫌到真理佛堂修業…少年法庭庭長自責：這都怪我

國民黨部炸彈客嗆同歸於盡！　手握「不明影片」喊話：叫郭台銘發言人來　

「DJ蔡英文」來了！許淑華揪吳怡農組勇敢樂團　飆《海闊天空》挺香港

首爾搭計程車「認明2顏色」揭穿暗黑內幕！　歐巴警告：觀光客很容易被騙

國民黨部炸彈客要求「讓我老婆、小孩來」！妻接起電話冷回：叫他去死一死

美朝鮮特使訪南韓　「板門店交涉北韓」外媒推測：幾乎沒機會！

消防員搶救台南玉井火警受傷　黃偉哲市長探視慰勉

小優砸千萬買下美宅　擠進演藝圈「內湖幫」當鮪魚鄰居

恆春鎮長訪美發「五星旗名片」　基進黨轟：先滲台、後行銷

撿屍畫面曝光！2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵輪流「衝刺」還用牙刷刷下體滅證

生活熱門新聞

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

最冷已過　專家：到明年1月都不會太冷

時速20！熱褲妹怒「幹嘛跟著我」下秒糗炸

店員偷喝兩口封膜？店家：抱歉，飲料太好喝了

小女孩喝湯有「消毒水味」爸氣炸　竟是爆紅牛排館

LINE低調功能！一張照秒轉文字檔

整箱食物丟樹下！　網揭原因藏洋蔥

馬汀「經典8孔靴」特賣！千元有找讓鞋迷暴動了

拍末班機畢業照　遠航員工白流淚

遠航爆停飛前　張綱維把字畫搬至韋汝家

請客180元餐點「特價150」　友提醒：30要給我

前方帽子哥套浴袍搭機　一查驚呆：61萬…

公司來客人！他切水果遭洗臉：沒胃口　網全吐血

做外送訂單！店員妹偷喝2口「噓~」

更多熱門

相關新聞

請客180元餐點「特價150」　友提醒：30要給我

請客180元餐點「特價150」　友提醒：30要給我

一名男網友發文說道，自己先前答應朋友要請180元的餐，想不到店家卻突然給折扣減了30元。奇葩的是，被請客的朋友竟說這30元他還是要拿回，讓原PO超傻眼，上網詢問網友們的意見。

紅鈴當服務鈴　護理師「被說沒愛心」無奈

紅鈴當服務鈴　護理師「被說沒愛心」無奈

KTV尾牙一桌700元吃小菜　員工傻眼

KTV尾牙一桌700元吃小菜　員工傻眼

小老婆半夜「滿臉冰裂紋」過來人曝真相

小老婆半夜「滿臉冰裂紋」過來人曝真相

早餐店買三明治！老闆：想吃得買2份　網喊正常

早餐店買三明治！老闆：想吃得買2份　網喊正常

關鍵字：

油漆塗料溶劑洗手爆廢公社丟臉面子

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高材生男友疑用「PUA控制」　女大生身紋「我是狗」

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

謝和弦狂嗆Keanna「再爆粗口」！下場卻GG

Gary老婆「正面近照」曝光！

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

最冷已過　專家：到明年1月都不會太冷

韓瑞希累喊想死「突遭女朋友壓地勒脖」

潤娥罕見遭噤聲　聯訪8mins尷尬結束

時速20！熱褲妹怒「幹嘛跟著我」下秒糗炸

謝和弦正宮16歲「當上日雜麻豆」超拼背景起底

180cm暖男才16歲就被星探挖掘14次！

快訊／國民黨部炸彈客投降

5樓宅「23冷氣整齊坐」網一看2字邪笑

Keanna天天忍痛打排卵針！謝和弦「親手戳針進肚皮」

更多

最夯影音

更多
陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙
謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面