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店員偷喝兩口「封膜」給外送？總公司出面：抱歉，飲料太好喝了

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記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一間手搖飲料店的女店員疑似偷喝要外送的飲品再封膜，全程被顧客拍下PO網，引起熱烈討論。對此，飲料店公關陳亭吟說，女店員是要裝自己的飲料，「實在是很抱歉，因為飲料太好喝了」，並讓店長、負責人及員工都再教育宣導。

該名女網友在爆料公社APP發文，表示她7日傍晚5時40分許到飲料店點單，沒想到竟發現一名女店員製作飲品時偷喝2口，並將飲料放入封膜機內，讓原PO驚呼「她竟然封杯了，而後把那杯放到要給UberEats的外送裡。」

▲做外送訂單！店員妹偷喝2口「噓~不要說喔」...封杯手搖飲　畫面曝光扯爆。（圖／翻攝自爆料公社）

請繼續往下閱讀...

▲女店員喝飲料、封膜的畫面被網友拍下。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼店員偷喝兩口「封膜」給外送？總公司出面：抱歉，飲料太好喝了。（圖／東森新聞）

▲店家表示，女員工偷喝的飲料是自己下班要帶走的。（圖／東森新聞）

對此，店家第一時間表示，該名女員工當時處於下班時間，店員都會在下班時裝一杯飲料帶走喝，「為了求證，我們也找到門市當天的錄影畫面，確實該杯飲料是店員自己飲用，並沒有將這樣的飲料出給UberEATS或任何消費」。

陳亭吟說，該名女員工裝自己的飲料裝太滿，才會先喝2口， 事後也覺得很不好意思，當時只是單純幫忙外送訂單，沒有將飲料放入，「實在是很抱歉，因為飲料太好喝了」；此外，該店的負責人及店長都被調回總部受訓，並停業一天對員工進行教育宣導。

▼飲料店公關致歉，認為他們的飲料太好喝。（圖／東森新聞）

▲▼店員偷喝兩口「封膜」給外送？總公司出面：抱歉，飲料太好喝了。（圖／東森新聞）

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