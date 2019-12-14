抽13年菸「肺塌陷」！帥男癱床插管照曝光　後悔發文勸世

▲印尼男子歐尚非吸菸過度造成肺塌陷。（圖／翻攝自FB／Özil Seam Firdaus）



實習記者陳妙津／綜合報導

印尼男子歐尚非5日在臉書PO出一組照片引起瘋傳，附文內容詳細記載他自2006年以來，13年菸不離手，原以為只是件小事，不料某日卻忽然呼吸困難，緊急送醫後被醫生發現他的肺部發黑，甚至有肺塌陷跡象，讓歐尚非悔不當初，告誡大家千萬不要貪圖一時快樂抽菸。

▲為了拯救他的性命，醫生不得不用軟管插入歐尚非的肺部。（圖／翻攝自FB／Özil Seam Firdaus）



據Tribunnews報導，31歲的歐尚非（Özil Seam Firdaus）表示，自己從2006年開始抽菸，至今菸齡已經13年，隨著時間過去，煙癮越來越大，從一天幾根飆升至一天數包，薪水大多都拿來買菸，不料某日他忽然感覺呼吸困難，感覺胸口被刺穿，緊急就醫後被醫生告知，原來他的肺部已經完全變成黑色，更出現肺塌陷跡象，若是再晚點就醫，後果恐怕不堪設想。

目前歐尚非已停止吸菸，但由於肺部受創嚴重，必須安裝一根軟管修補，未來仍不知能復原到什麼程度。他說，「醫生認為肺塌陷有9成可能是因吸菸引起，我向醫生詢問是否有其他治療方式，但醫生說沒有其他選擇，如果不這樣做的話，我很可能會死。」

歐尚非最後告誡大家，千萬別因為覺得吸菸很酷或想變得快樂而吸菸，這只會讓生活變得更糟，過去他也曾以為「吸菸會死，不吸也會死」，但沒預料到會落到如今生死不如的慘況，希望大家能好好珍惜身體，遠離菸害。

他的故事也引起11萬人次轉發，1.9萬人按讚，還有1400多人留言打氣，期待他能早日找回健康的身體。