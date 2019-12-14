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交往一周年！24歲正妹「房產權狀、BMW鑰匙」向男友求婚：我養你…網羨慕爆

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▲▼女子房產證、BMW向男友求婚。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▲女子拿著房產證、BMW車鑰匙向男友求婚。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

記者柯振中／綜合報導

愛情比物質重要！大陸河南鄭州近日一則影片在網路上爆紅，一對情侶拿著房產證、BMW車鑰匙求婚成功，但拿著這些昂貴物品的不是男方，而是女方，令人感到超級意外。女方這樣的行為也讓眾多網友回應，「我也想娶妳，嫁給我吧！」

綜合陸媒報導，這件喜事發生在11日，24歲的女子小靜與男友小柯相戀一年，決定在2019年步入禮堂。有別以往的「男方拿出聘禮」，由於小靜家中較為富裕，因此她拿出了房產證、BMW的車鑰匙，與男友回到出相戀的地方，在現場與男友求婚，「去年的今天是我們相識的第一天，當時就是在這個地方，我們都已經在一起一周年了，我希望未來的日子還有你跟我一起走，這是我準備的，裡面有車子還有房本，你願意娶我嗎？」

▼小靜拿著房產證、BMW鑰匙向男友小柯求婚。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▲▼女子房產證、BMW向男友求婚。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

小柯聽見女友的深情告白，感到相當驚喜，當下立刻說出「我願意」3個字，隨後給小靜一個深情的擁抱，雙方互動相當有趣，小靜甚至還向男友開了「我養你」的玩笑，場面相當溫馨。

小靜指出，今日剛好是2人相識的一周年，想趁這個日子給小柯一個驚喜，「因為我們家裡人都挺同意我們在一起的，所以說我想趁今天這個機會，因為平時都是他在照顧我，為我付出，但其實我挺想為他做點事情。」

小靜說到，事前準備時，男友並不知情，她只有告訴男友「過來取個東西，想給他驚喜」。她提到，由於自己本身從事設計業，也喜歡浪漫的事情，所以想要藉這個機會製造浪漫，「我想給我倆的回憶製造一點意外驚喜。」

▼小靜準備的捧花裡有房產證、BMW車鑰匙。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

▲▼女子房產證、BMW向男友求婚。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

眾多網友看完後，紛紛羨慕回應，「我也想娶你。嫁給我吧」、「靠這就是愛情」、「有人拿著房本和鑰匙找你求婚，不用你去求別人」、「只要兩個人在一起覺得合適，那就是好的」、「敢愛敢做女漢子一枚，鑑定完畢，不管以後怎樣，先祝福他們吧」。

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▼小柯答應小靜的求婚。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

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