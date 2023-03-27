員工旅遊「去義大利12天」　補助規定佛炸！老鳥：做4年就全額了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

不少公司為了慰勞員工，砸大錢帶大家出國旅遊，一名女網友就透露，最近公司公布員工旅遊的地點，包括宜蘭、德國、澳洲等可選擇，讓身為菜鳥的她欣喜若狂。沒想到，話題釣出許多幸福員工，有的全額補助到義大利玩，有人甚至每兩個月，公司就會規畫出遊一次。

女網友在Dcard發文提到，原本在航空公司擔任地勤，由於排班都在凌晨，影響到身體狀況，最後她選擇轉職到科技公司，做一般的行政工作，「默默地也做了快1年，就在前陣子公司公布了今年員工旅遊的地點，我想說...哇靠也太多選擇了吧，很想全部都去，當然只能選一個，而且還有歐洲欸好讚，也算是另一種小確幸！」

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▲原PO笑讚，員工旅遊的地點好誘人。（圖／翻攝自Dcard）

她透露，旅遊地點的選項有宜蘭、德國、澳洲等，一個人補助3萬元；另外，只要有16人報名就能成團。對此，大票網友羨慕不已，紛紛直呼「別人的公司總是不會讓人失望的，求公司名」、「跪求+1」、「卡公司，根本幸福企業了吧」、「德國~即使才補助3萬也是不無小補啊，難得的機會」、「德國或是澳洲吧」。

▲義大利知名景點五漁村。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

沒想到，PO文還釣出更爽的員工，表示「我女友公司補助8萬，旅遊還分長線（歐洲）、短線，去短線能多帶一個家人，全由公司補助」、「我們員工旅遊是大家投票想去哪就去哪，公司按資歷補助，1年3萬5、2年7萬…不封頂，所以4年以上的員工基本都不用自付，今年九月要去義大利12日」、「我做服務業，公司這次員工旅遊是去大阪7天，做滿3年就全額補助，沒有限制金額！前幾年是去歐洲14天，一樣有全額補助」、「我們公司員工旅遊都是每2個月去個7-12天，地點也是看大家想去哪，公司規定能帶伴侶或家人費用公司出；不過，我們是遊戲繪畫公司，筆電都帶在身上，出去也還要忙工作哈哈」。

另外，有網友忍不住問，「到底誰會選宜蘭啦？」而原PO則笑回，「如果生很多小孩又怕坐飛機吵到別人的話，是有可能的，因為大家應該都會帶家人或另一半。」

▲超佛公司。（圖／翻攝自Dcard）

