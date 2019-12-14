小資男月擠1萬「定期定額」買股票　20年後...資產飆1143萬元！

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▲小資女示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者陳亭伃攝）

記者黃君瀚／綜合報導

台股加權指數13日改寫29年半新紀錄，萬點以上的驚奇旅程仍在持續，也帶動股市熱潮。最近就有影片介紹，一位小資男在職場打滾數年，有了基本的儲蓄之後，開始想著把閒錢拿去投資，他決定使用「定期定額法」，1個月拿出1萬元試水溫，時間快轉20年後，資產竟突破千萬元。

「懶錢包Lazy Wallet」近日推出一支影片，介紹了投資學上的一個概念「定期定額」（Dollar Cost Averaging）。指的是用規律的方式，固定周期、固定金額的投入資金，購買投資標的，在台灣主要是用在基金和股票（ETF）的操作上。

影片提到，有網友根據《台灣金融財務季刊》內的論文和證券交易所資料，整理了台灣股票市場1967到2018年共52年來的績效，年化報酬率高達12.99%，這數據放在全世界的股票市場也是相當不錯的數字。

主持人舉例，以一位年輕小資男來說，工作幾年穩定了之後開始投資計畫，決定每月擠出1萬元來做定期定額，如果他的績效能符合台股52年來的年化報酬率12.99%，就這樣存個10年，累積的總金額會是246萬5321元；要是他更有耐性時間拉長到20年，累積的財富直接飆到1143萬元（1143萬9410元），離提早退休近了一大步。

不過影片也提到，一定很多人認為過去光榮的歷史難以複製，所以主持人改用2003年成立的元大台灣50（0050）當例子，成立至今已16年，有一定的代表性，加上報酬趨勢跟台股大盤的連動性相當高。從2003年統計到今年10月初，元大台灣50年化報酬率是8.78%。

以一位年輕小資女來說，打拼了幾年有了些積蓄，每個月也能撥出1萬元定期定額投資，如果績效能和0050年化報酬率8.78%一樣，10年後她累積的財富有192萬5243元；如果她持之以恆努力20年，那麼財富就能達到654萬2752元。

影片強調，定期定額可以幫助投資人平攤成本，雖然不會買到多便宜的價格，但也不用擔心買貴了，還能強迫紀律性的做投資。對懶人跟想穩定的小資族來說，只要能設定一個好的標的，持之以恆的投資，就能用省力的方式去賺取「平均」、「合理」的報酬。

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▼台股市場近來話題十足。（圖／記者湯興漢攝）