LINE群組標記全部人！媽急問「這是誰」真相笑噴　一票人+1狂出賣

▲LINE。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會透過LINE聯繫情感、交辦事情，更有不少家庭會建立群組，以方便聯絡。LINE前陣子推出「@All」的功能，讓不少被標註的苦主很崩潰，而近日就有一名女網友發文，出賣媽媽不知道「@All」的功能，還以為是陌生人進了群組。貼文曝光後，立刻掀起共鳴。

女網友在Dcard上，以「誰家ㄉ（的）媽媽也會這樣」為題發文，提到媽媽日前在群組使用「@All」的功能標記全部人，但並不是要說什麼重要的事情，而是把「@All」當成群組成員之一，納悶這人是誰？為何可以進入家裡群組？

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貼文曝光後，就有不少網友也分享相關經驗，「剛創群組時就發生這件事」、「我媽也是」、「笑死，我媽也是」、「超好笑！原來不只我媽這麼可愛」、「回去搜尋發現我媽也是這樣」。

還有些網友笑回，「這一天，媽媽發現全家就是你家的真相」、「救命！超級可愛」、「大家的媽媽怎麼都這麼可愛？被療癒了」、「大家的媽媽都呆呆的」、「我一開始還不懂媽媽在問什麼？原來是@All的部分，也太可愛」、「好奇問，如果我把名字改成All，這樣會發生什麼事情」、「害我想把LINE名字改成All」。

▲▼網友紛紛出賣媽媽。（圖／翻攝自Dcard）

針對「@All」，雖然有些人會覺得這個功能很吵，不過目前尚無法將此功能關閉，且就算不更新LINE，也只是無法使用此功能，仍會被標記。如果不想一直被打擾，只能直接將「標註」功能關閉，但這樣會連「真正要標註自己」的通知也不會跳出。

「標註」功能關閉路徑：

iOS ：設定►提醒►新訊息►標註提醒。

Android：設定►提醒►標註提醒。

另外，手機版與電腦版不會連動，電腦版設定方式如下：

►進入「設定」

►找到「提醒」並將「有人標記我時提醒」關閉

為避免漏掉重要訊息，可另外設定關鍵字提醒

►找到「聊天」並設定「關鍵字提醒」

關鍵字提醒至多可設定20組，當未讀訊息包含這些關鍵字，就會以藍色字來提醒用戶。

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