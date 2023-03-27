　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LINE群組標記全部人！媽急問「這是誰」真相笑噴　一票人+1狂出賣

▲▼LINE,滑手機。（圖／記者劉維榛攝） 

▲LINE。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會透過LINE聯繫情感、交辦事情，更有不少家庭會建立群組，以方便聯絡。LINE前陣子推出「@All」的功能，讓不少被標註的苦主很崩潰，而近日就有一名女網友發文，出賣媽媽不知道「@All」的功能，還以為是陌生人進了群組。貼文曝光後，立刻掀起共鳴。

女網友在Dcard上，以「誰家ㄉ（的）媽媽也會這樣」為題發文，提到媽媽日前在群組使用「@All」的功能標記全部人，但並不是要說什麼重要的事情，而是把「@All」當成群組成員之一，納悶這人是誰？為何可以進入家裡群組？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，就有不少網友也分享相關經驗，「剛創群組時就發生這件事」、「我媽也是」、「笑死，我媽也是」、「超好笑！原來不只我媽這麼可愛」、「回去搜尋發現我媽也是這樣」。

還有些網友笑回，「這一天，媽媽發現全家就是你家的真相」、「救命！超級可愛」、「大家的媽媽怎麼都這麼可愛？被療癒了」、「大家的媽媽都呆呆的」、「我一開始還不懂媽媽在問什麼？原來是@All的部分，也太可愛」、「好奇問，如果我把名字改成All，這樣會發生什麼事情」、「害我想把LINE名字改成All」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼網友紛紛出賣媽媽。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

針對「@All」，雖然有些人會覺得這個功能很吵，不過目前尚無法將此功能關閉，且就算不更新LINE，也只是無法使用此功能，仍會被標記。如果不想一直被打擾，只能直接將「標註」功能關閉，但這樣會連「真正要標註自己」的通知也不會跳出。

「標註」功能關閉路徑：

iOS ：設定►提醒►新訊息►標註提醒。
Android：設定►提醒►標註提醒。

另外，手機版與電腦版不會連動，電腦版設定方式如下：

►進入「設定」
►找到「提醒」並將「有人標記我時提醒」關閉
為避免漏掉重要訊息，可另外設定關鍵字提醒
►找到「聊天」並設定「關鍵字提醒」

關鍵字提醒至多可設定20組，當未讀訊息包含這些關鍵字，就會以藍色字來提醒用戶。

您可能感興趣......

►LINE家庭群組叫什麼？他曝5字「全台大撞名」　過來人+1：我媽取的

►LINE隱藏功能大公開！3步驟「自動擋下語音通話」　1招反制@All

►IG「1設定」讓廣告全沒了！5大超狂功能曝光：無聲傳訊息、補標記

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／清大接獲「爆裂物通報」
快訊／汪小菲敗訴發聲了！　再曬請款單
快訊／雲林死亡車禍！　闆娘頭部重創亡
驚悚畫面曝！　警官猛撞重創死亡
直擊／《初戀》男神佐藤健抵台揮手！　燦笑電眼粉絲尖叫
快訊／狒狒死亡「非我們開的槍」！農業局緊急發聲
快訊／狒狒死了　林務局緊急回應
快訊／震撼！狒狒死亡
快訊／狒狒「到底從哪來？」　北市動物園這樣說

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／清大接獲爆裂物通報　警盤查全校館舍尚無異

LINE群組標記全部人！媽急問「這是誰」真相笑噴　一票人+1狂出賣

還沒打的快來！北市釋出8款疫苗、4萬名額　3／28起開放預約

本世紀僅3次閏二月！命理師揭「無神明聖誕」原因：建議做1事

心疼老公只睡1小時　妻自願開車「下秒問1句」！尪嚇：整路不敢睡

快訊／東非狒狒死了　林務局：仍在瞭解中

未來23天「4生肖衰爆」大破財！屬兔花錢治病、屬雞小心車禍

狒狒不來了！　北市動物園錯愕「連麻醉師都待命了」

快訊／台中大智國小330師生補課日上吐下瀉　仍有6人住院

下班帶傘！巨大雲系蓋滿台灣「今晚雨區出爐」　冷空氣明接棒

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

小S「超後悔這2處刺青」：很台！　想再刺「全家福」：就5個人！

李宰旭被誇身材好...耳朵紅了！　記者會大撩：來韓國聯絡我

DIY迴轉壽司「生魚片噴飛」　彈射力太大？網笑：投石機

男開趴女友突視訊查勤　他預錄3版影片哄騙成功

吳釗燮：宏索援款像賄賂　勒「743億」白紙黑字曝！

快訊／清大接獲爆裂物通報　警盤查全校館舍尚無異

LINE群組標記全部人！媽急問「這是誰」真相笑噴　一票人+1狂出賣

還沒打的快來！北市釋出8款疫苗、4萬名額　3／28起開放預約

本世紀僅3次閏二月！命理師揭「無神明聖誕」原因：建議做1事

心疼老公只睡1小時　妻自願開車「下秒問1句」！尪嚇：整路不敢睡

快訊／東非狒狒死了　林務局：仍在瞭解中

未來23天「4生肖衰爆」大破財！屬兔花錢治病、屬雞小心車禍

狒狒不來了！　北市動物園錯愕「連麻醉師都待命了」

快訊／台中大智國小330師生補課日上吐下瀉　仍有6人住院

下班帶傘！巨大雲系蓋滿台灣「今晚雨區出爐」　冷空氣明接棒

餅總想看到更多贏球欲望　官辦剩3場持續找隊形

Albee起床片辣爆！網瞄胸口「有種草莓痕跡」　她大方答：上個月被吻

民間團體／衛福部加味菸預告藏「貓膩」！　修法漏洞一次曝光

鄭爽抓包張恒出軌影片流出　他「怪異扯衣打滾」網看傻：好可怕

快訊／清大接獲爆裂物通報　警盤查全校館舍尚無異

汪小菲敗訴發聲「會繼續上訴！」　再曬請款單：作為父親一分都不少

彰化大型車「3個月奪4命」！警明起大執法　再增設3支測速桿

下肢水腫「可能是1症候群」！嚴重恐肺栓塞　左腳痛小心了

直擊／佐藤健超寵粉「邊走邊簽名10分鐘」　手比愛心接機粉絲破千人　

嬌小密獾激戰沒在怕！　10頭母獅被嚇得「一直倒退嚕」

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

生活熱門新聞

午後變天！下波全台雷雨　連假天氣出爐

老外飯店高層：台灣吃到飽刷新三觀

今晚雨來了！「全台中獎」時間曝　連假再變天

獨／妹子下面癢爆！　醫揪「可愛6腳蟲」無限暢飲中

脂肪肝女一年狂瘦10公斤！醫聽秘訣驚呆

普發6千今起人人可登記　攻略一次看

小五生露營被罰跪！高市凌晨撤換校長

快訊／東非狒狒死了　林務局：仍在瞭解中

12生肖職場運！屬龍有才華鳥事多

雲端發票中獎率降低？網掀邏輯戰

快訊／狒狒可能去不了北市動物園！林務局怒：六福村獸醫硬截走

即／罰跪小學生慘了！教官姓名將公布　最高開罰60萬

「國中數學題」考倒女友　他一列算式糗了

雨炸5天「全台發紅」　暴跌13°C

更多熱門

相關新聞

女大生「手機背景設它」安全感破表！一票大學生喊+1

女大生「手機背景設它」安全感破表！一票大學生喊+1

手機背景百百種，有人喜歡設偶像，有的則會放上情侶閃照，一名女學生則笑說，自己的是學校課表，儘管已經很熟悉了，仍有此習慣。沒想到，不少大學生留言喊+1，大讚方便又省時，而且周圍很多同學都這樣做。

6000元就是不登記！選擇郵局、ATM原因曝光

6000元就是不登記！選擇郵局、ATM原因曝光

員工旅遊「去義大利12天」　老鳥：做4年補助全額

員工旅遊「去義大利12天」　老鳥：做4年補助全額

身體被占10個月！她愣：為何不能住月子中心

身體被占10個月！她愣：為何不能住月子中心

嗑6布丁後昏睡　女友見6巧合懷疑劈腿！真相笑翻

嗑6布丁後昏睡　女友見6巧合懷疑劈腿！真相笑翻

關鍵字：

LINEAll標記群組Dcard

讀者迴響

熱門新聞

獨／抓到了！農業局「正面對峙狒狒」射中了

即／捕獲狒狒「遭獵槍打中」身亡！

許瑋甯才宣布嫁邱澤1年「家逢巨變」！

午後變天！下波全台雷雨　連假天氣出爐

新北小六童住家14樓頂墜地亡！母崩潰無法言語

俠女阿嬤忍住驚嚇　快手關門終結狒狒逃亡

貝克宇回台灣了！　飛美留學1年3月變帥了

老外飯店高層：台灣吃到飽刷新三觀

林郁婷拳擊世錦賽銅牌突遭撤銷！

6000元就是不登記！選擇郵局、ATM原因曝光

即／汪小菲提告駁大S討750萬生活費　判決出爐

快訊／劉亞仁染毒藏50天後首現身！「淒慘臉色曝光」

汪以為被拋棄　聽引擎聲眼睛發亮

孫女偷換！觀音畫像變超人力霸王

孫生Wendy分手4月復合？大哭認了「想定下來」

更多

最夯影音

更多
趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！

趙小僑愛女典典寶寶「一放下就哭」　劉亮佐笑：她在訓練妳！
巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

巨石強森變粉紅亞當！　女兒塗滿整顆頭...他超寵

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

身障女趁司機下車幫開車門　手伸駕駛座偷某物收包內

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

結婚前後尪態度大扭轉　買什麼都可→嫌妻麻煩

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

林俊傑演唱會合體鄭容和！　清唱《小酒窩》..他笑：不太適合XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面