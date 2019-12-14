彰化賣場老闆命案！爸自曝「我殺了你媽」　母進賣場後失蹤48天

▲黃婦最後出現的蹤影地點是進入大賣場內。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

離奇！永靖賣場邱男跟兒子坦承「我殺了你媽媽」後，在台南畏罪輕生，據警方調查，同是49歲的邱男與黃婦平日都跟長子住在永福路賣場的2樓，10月29日一場吵架後，黃婦便從此失蹤，當日還被路口監視器拍下進賣場的最後的身影後，自此再無音訊至今48天，真的被殺死嗎？還是根本就沒死，檢警正進一步追查。

▲邱男家人為黃婦招魂。（圖／民眾提供）

黃女失蹤已經1個多月，女兒及家人12日下午回到賣場招魂，希望媽媽只是因為一時氣憤失蹤而不是被爸爸殺死，期盼母親能盡快回家，據警方調查，邱男經營的賣場近年來競爭激烈，經濟壓力大，傳聞欠債2千多萬，但以邱男的財力，不至於為此雙雙走上絕路，那到底是甚麼原因，還是被債主逼債跑路，至今仍是謎團。

▲邱男陳屍在台南。（圖／ 民眾提供）

黃婦的友人於12日當天，將黃婦的照片，po上臉書，還被轉po分享，po文寫上「黃婦是我讀書會10幾年的朋友，朋友老公屍體發現了，但我朋友下落不明，若有看到此人告訴我一下吧！祈福朋友只是被她老公軟禁而已！麻煩看到此人告訴我一下，謝謝大家」。

▲黃婦友人臉書po網協尋。（圖／翻攝自Facebook／高雄大小事）

邱姓男子的理髮師也說，11月中旬邱男曾到店裡剪髮，看得出來他神情緊張。理髮師進一步爆料，「我知道他們感情狀況不是很好，聽說好像經常打架，但那時候小孩子還小啊，現在孩子都長大了」，另外他更稱，邱男夫妻倆前陣子曾談離婚。

長子向警方說「媽媽不曾失聯」，彰化警方透過各種管道線索搜索尋找，但都找不到人，警方不放棄，11月中旬再請邱男到警局說明釐清案情時，這時才發現邱男人也不見了，路口監視器追不到蹤影，幾乎人間消失，但也查過邱姓夫妻可能去過的地方，包括家裡及店裡都沒有任何可疑之處，驚覺案情不單純，如今黃婦失蹤進入第48天，只能盡全力追查。

►他奶奶的美麗小秘訣

【其他新聞】



►環保毒梟棄置「化骨水」狂撈千萬！竹檢奔波3地逮7人 驚見他租廠房倒毒液



►「3招式」騙2千萬！彰檢揪靈骨塔詐欺集團 3女收押查犯罪組織