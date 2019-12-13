深夜土地公廟旁鐵皮屋吵得火熱！彰警破獲「肉龜」職業賭場　一把賭注破萬元

▲溪湖警方破獲職業賭場。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

埔心鄉太平村土地公廟旁的一處鐵皮屋成為職業賭場，45歲的張姓主嫌做莊抽頭，以俗稱（肉龜）象棋做為賭具，下注一把賭金高達上萬元。警方13日凌晨1時許見時機成熟，組成專案小組、動員警力30名，持破門器具強力破門一舉查獲現場查獲賭客19名、查扣抽頭金、賭資、賭具等證物。

▲職業賭場以俗稱（肉龜）象棋做為賭具。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，寒冷的冬夜，埔心鄉太平村土地公廟旁附近，詭譎地停放多部機車，而且一旁的鐵皮屋人員進出頻繁，讓人心生可疑。溪湖警分局獲報後立即派員前往現場蒐證調查，發現該處鐵皮屋係職業賭場，案經專案小組分析後鎖定該賭場流竄方式，發現每隔3至5天張嫌就會落腳在該處鐵皮屋聚賭。

▲土地公廟旁的鐵皮屋聚賭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方指出．該職業賭場係以象棋做為賭具，以俗稱（肉龜）之玩法進行賭博財物，由莊家作莊、其他賭客下注之方式對賭，下注一把賭金甚至高達上萬元，賭場主持人張姓犯嫌為謀高額抽頭金暴利，不惜鋌而走險經營職業賭場四處流竄逃避警方查緝。

▲溪湖警方破獲職業賭場。（圖／記者唐詠絮翻攝）

溪湖警分局表示，為維護轄區治安確保民眾生命財產安全，積極調查迅速偵破四處流竄之職業賭場，同時也呼籲民眾如有發現可疑人事物，能主動與警方聯繫，警民聯手打擊犯罪，共同來維護社會治安。

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