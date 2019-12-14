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6000跑友一生一次史詩級賽事　2019蘇花改南澳馬拉松開跑

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▲▼6000多位跑友一生一次歷史級賽事，享受2019蘇花改南澳馬拉松開跑之樂。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼6000多位跑友一生一次歷史級賽事，享受2019蘇花改南澳馬拉松開跑之樂。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇花改2020元月5日將全線通車，6000多位跑友搶先於國人體驗這條路，於12/14在「蘇花改南澳馬拉松」開跑，並一覽南澳之美，跑者們紛紛說這真是一生一次歷史級賽事，值得回憶。

▲▼6000多位跑友一生一次歷史級賽事，享受2019蘇花改南澳馬拉松開跑之樂。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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▲▼6000多位跑友一生一次歷史級賽事，享受2019蘇花改南澳馬拉松開跑之樂。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

今年第2場蘇花改全線通車路跑於14日開跑了，6000多位跑友，搶在全線通車之前，一賭蘇花改南澳段的山林之美。賽事在未開報即造成廣大的討論，而在開報一周內隨即額滿，因反應踴躍隨後11月又再加開報名1千人。

▲▼6000多位跑友一生一次歷史級賽事，享受2019蘇花改南澳馬拉松開跑之樂。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

14日上午9時30分一到，由公路總局局長陳彥伯、宜蘭縣長林姿妙、蘇花改工程處處長邵厚潔，帶頭半馬組鳴槍開跑， 上千名跑者全副武裝，在寒風刺骨的天氣中，無畏的勇往直前，完賽後還有貼心的熱食供應，這標榜一生RUN一次的賽事，讓搶到名額的跑友直呼好幸運。

▲▲▼6000多位跑友一生一次歷史級賽事，享受2019蘇花改南澳馬拉松開跑之樂。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▲▼6000多位跑友一生一次歷史級賽事，享受2019蘇花改南澳馬拉松開跑之樂。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

半馬組比賽路線從南澳綜合運動場開跑，途經大南澳陸橋、武塔隧道、觀音隧道，隧道內為單向通行，標高約為4.6公尺，寬9公尺，因全線封路管制，所以在全程無車、無空氣汙染的環境下，讓跑者能夠盡情揮灑汗水，沿途南澳區的山川瑰麗美景盡收眼底。

2020年對台灣來說是令人期待的一年，因為歷經9年的蘇花改，將於2020年元月5日全線通車，為了分享國家的重大工程完工的喜悅，跑者率先於12月14日利用路跑的方式來巡禮蘇花改！在全線無車無汙染的環境，讓跑者能夠盡情的揮灑汗水，並體會工程的艱辛。

公路總局局長陳彥伯局說：「這歷經9年來的工程，相當浩大也不易，從2011年到現在，終於要在明年全線通車了，非常謝謝各單位的努力，最後要特別感謝蘇花公路改善工程處，讓大家有個安全回家的路。」

宜蘭縣長林姿妙表示，賽事有80%為宜蘭以外縣市的跑友，透過這個路跑賽事為南澳鄉帶來可觀的觀光收入，也讓大家了解到原來南澳鄉這麼的美。也期待2020年蘇花改的通車，讓大家能夠更安全的來往宜花，並為宜蘭縣帶來更多的人潮。

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