蘇花改非國道、非快速道路　陳歐珀：沒有禁止機車通行的理由

▲民進黨立委陳歐珀認為蘇花改非國道非快速道路，沒有禁止機車通行的理由。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

民進黨立委陳歐珀6日表示，他曾與立委蕭美琴一同舉辦公聽會，並且於交通委員會提案要求交通部開放機車可行駛蘇花改。當時規劃蘇花改道路並不是國道，也不屬於快速道路，沒有禁止機車通行的理由，全國只有這條路不准機車騎上路。

▲民進黨立委陳歐珀將爭取蘇花改（如圖）開放機車上路。（資料照／記者游芳男攝）

陳歐珀指出，當時質詢交通部要求蘇花改應開放機車通行，交通部前部長賀陳旦表示蘇花改雖屬於省道，但因有長隧道，行駛機車會有空氣及視線不良等等問題，評估後對於機車騎士較危險，所以暫不開放。

陳歐珀認為，通風不良就增加通風設備，視線不佳就增加照明設備。並要求交通部在蘇花改第一階段通車時，先開放250cc以上機車通行，第二階段再開放150cc以上機車行駛。

陳歐珀指出，蘇花公路最危險路段就是蘇澳到東澳，蘇花改卻禁行機車，讓機車騎士行駛較危險的蘇花公路，汽車卻能行駛在較安全的蘇花改，這根本就是本末倒置，對於機車族來說是相當的不公平！未來，陳歐珀也會繼續在交通委員會為機車族權益打拼，也再請交通部針對相關爭議進行通盤檢討。

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