宜蘭黃金醃蘿蔔初體驗　蘇澳鎮長林明哲邀您品嘗頂寮蘿蔔好滋味！

▲蘇澳彩頭節12月21日登場，蘇澳鎮長林明哲（右2）邀您品嘗頂寮蘿蔔好滋味！（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭蘇澳冬日觀光重頭戲的12月21日的蘇澳彩頭節，因受歡迎在12月初時網路報名一開放隨即秒殺，蘇澳鎮長李明哲12日更特別推薦，除了趣味拔蘿蔔外，民眾絕不能錯過的，還有頂寮在地家常美味-黃金醃蘿蔔，李明哲也前往社區媽媽家中，體驗黃金蘿蔔醃製過程，還忍不住的偷嘗幾口，口感極佳的味蕾享受令人讚不絕口，提醒民眾冬遊蘇澳，一定要來嚐嚐喔！

蘇澳鎮公所表示，蘇澳頂寮社區當地是以沙地種植蘿蔔，所生產的菜頭脆甘鮮甜，再經過社區媽媽純手工製作的醃蘿蔔更是知名，幾乎是家家戶戶必備的家常點心，頂寮的黃金菜圃最特別是其脆口鮮甜的口感，透過在地傳承的醃製技法，頂寮的醃蘿蔔色澤呈現金黃色，口感單吃也非常爽口。

而其他像是蘿蔔糕、草仔粿、菜頭籠仔等傳統蘿蔔製品，每年農曆春節前，都是頂寮媽媽一定會準備的圍爐點心；也因此在每年的活動中，也受到民眾熱烈的搶購，也因此鎮公所為了持續推廣在地美味，盛大舉辦彩頭節，結合豐富多元活動，希望吸引更多外地民眾到蘇澳，品嘗真材實料的蘇澳獨家美味。

鎮長林明哲表示，蘇澳不只擁有新鮮的漁獲，如同頂寮夏日的花生與冬日的蘿蔔亦是絕好的桌上佳餚，而在蘇澳如頂寮一般極富特色的鄉里所在很多，未來也會持續深耕經營，讓更多人看見蘇澳的美好，並邀請大家參加12月21日（星期六）的蘇澳彩頭節。

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