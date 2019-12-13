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水電工假扮大學女生「應徵會計」　傻老闆人都沒看到匯出76萬元

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▲▼水電工,水管,水龍頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲宜蘭一水電工成宜蘭版「神鬼交鋒」電影主角，以2分身來詐欺友人76萬多元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名缺錢花用陳姓水電工，成宜蘭版《神鬼交鋒》電影主角，他得知友人要應徵會計，竟分飾應徵小姐及他的叔叔兩身分，以想先預借1萬元工資等話術，前後共詐得76萬3千元，後來友人驚覺有異提告，宜蘭地檢署以詐欺罪嫌起訴陳男。

起訴書指出，陳姓水電工缺錢花用，2018年3月間，得知友人王男台中公司在應徵會計小姐，陳男佯稱要代為介紹人，再透過臉書假帳號，假扮應徵小姐向王男說：「陳跟我說要去你那工作後，我大學那邊都休學了，工作辭職，想先預借1萬元工資」。

王男不疑有他借款，食髓知味的陳男續以臉書假帳號再騙說：「申辦手機門後需借款」、「要到台中工作，沒有租房子的押金」、「阿公辦喪事需要借款」、「奶奶住院開刀嚴重要借款」等語，甚至還稱「姑姑要辦蘋果手機，要辦門號缺錢」等，陸續向王男借款。

陳男更用另一臉書帳號，假扮自己的叔叔，向王騙說：「陳男酒駕被關警局長說要繳6萬4千元就不用進去關」等語騙錢，王匯錢到陳指定的帳戶，王男共被詐得76萬3000元，直到王男發覺遲遲沒等到應徵者上班，才驚覺有異，因此向陳男提告。

挨告後陳男坦承犯行，檢方以王男陳述、臉書對話紀錄及匯款單截圖，認為陳男涉及詐欺罪嫌起訴。

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