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宜蘭鴨產業食農教育扎根　首站選定三星國小

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▲▼宜蘭鴨產業食農教育扎根，首站選定三星國小。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭鴨產業食農教育扎根，首站選定三星國小。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

為讓宜蘭學童對宜蘭在地養鴨產業及特色有更深入的認識，宜蘭縣政府推動宜蘭縣養鴨生產合作社與三星國小合作，啟動校園食農教育計畫，並於12日在縣長林姿妙的見證下共同簽署鴨鴨宣言，規劃將邀請鴨達人分享包括「台灣鴨品種認識」、「鴨的營養價值」、「鴨與美食」及「鴨與環境」等特色課程。

▲▼宜蘭鴨產業食農教育扎根，首站選定三星國小。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

縣長林姿妙表示，宜蘭縣養鴨生產合作社積極舉辦鴨鄉鴨香系列活動行銷推廣鴨肉已邁入第13年，2019年舉辦的宜蘭鴨肉麵競賽也獲得熱烈迴響，喚起大家對吃鴨肉的熱情。加上宜蘭每年的鴨肉使用量就佔了全台灣3千600萬隻銷售量的4分之1，數量相當驚人。藉由食農教育向下扎根，持續推廣養鴨產業，讓孩子了解養鴨人家的甘苦與辛勞，對養育大家的這片土地與食物有更深刻的感受。」

▲▼宜蘭鴨產業食農教育扎根，首站選定三星國小。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭鴨產業食農教育扎根，首站選定三星國小。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

鴨達人走入校園首站以三星國小為示範點，未來也計畫擴及全縣。宜蘭縣養鴨生產合作社表示，會選定三星國小做為示範點，是因為三星鄉除了有著名的三星蔥、蒜外，同時擁有蛋鴨場（生產皮蛋、鹹蛋的褐色菜鴨）、肉鴨場（培育北京鴨／櫻桃鴨）以及鴨稻共棲自然農法，極具產業代表性。」 透過經驗分享與知識傳遞，讓下一代對農業價值有所看重，並培養感恩、尊重生命與永續發展的觀念。

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