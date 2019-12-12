被說沒愛心！「紅鈴當服務鈴」吐辛酸　家屬0同理心…護理師：我不是看護

▲醫護人員的工作高壓又忙碌。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

醫護人員工作高壓忙碌，但聽到家屬、病患一聲感謝，往往讓人忘了工作辛勞。一位女護理師發文表示，她聽到有人說護理師沒愛心，但當遇到「把紅鈴當服務鈴在按的人」，忍不住吐苦水「愛心不是用在理所當然的人身上」、「我們是護理師，不是你請的看護欸！」希望家屬可以給予尊重。

這位女護理師在臉書《爆廢公社》發文，「有人都說護理師沒愛心，其實愛心不是用在理所當然的人身上」，說她一個人顧的病人，比一位家屬顧一個病人還多，當家屬回家處理事情，護理師確實應該幫忙照顧病人，「但是對於把親人都丟包在醫院，要我們把屎把尿、把紅鈴當服務鈴在按的人」，一下要他們幫忙開燈、一下開餅乾、插吸管要喝飲料，「哈囉～你家人丟給我們這樣對嗎？」

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▲護理師發文抱怨，有人總會把紅鈴當成服務鈴在按。（示意圖／Pexels）

原PO相當無言，說24小時中，這些家屬不會在醫院待超過3個小時，「好意思說我們沒愛心，我們是護理師，不是你請的看護欸！即便今天摸著鼻子當作做善事，你卻連一句謝謝也沒有，這種家屬我真的受夠了。」

最後她也用hashtag吐苦水，「#見醫生鞠躬敬禮看到護理師又是另一種態度」、「#護理師是人不是狗」、「#各行各業都是辛苦行業應該互相尊重」。

看到貼文後，網友紛紛留言力挺，「第一線的護理人員辛苦了」、「加油！謝謝妳們護理人員」、「真的超辛苦，每天都要換藥」、「我遇到的護理師們都很忙，不會有時間幫做那些事情的！你是天使嗎」、「根本就把我姊心聲說出來！加油」、「護理師的辛苦不是一般人可以理解的!辛苦了！加油」、「同意很多把護理師當看護用的，護理師應該是把時間給予有狀況的病人，而不是大小事都找他，這根本不是他該做的職責啊！」

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