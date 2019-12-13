答應請180元餐點！店家特價150...友提醒：30要給我　網砲翻「他卻突破盲點」

▲餐點竟然特價變150元。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者張嘉晏／綜合報導

一名男網友發文說道，自己先前答應朋友要請180元的餐，想不到店家卻突然給折扣減了30元。奇葩的是，被請客的朋友竟說這30元他還是要拿回，讓原PO超傻眼，上網詢問網友們的意見。

「我很傻眼，這是我的錢，為什麼剩下的我要給他？」一名男網友12日在臉書「爆廢公社」中發問，他表示自己先前有答應朋友要請客吃180元的東西，沒想到近日店家祭出折扣，餐點目前特價150元，對方竟然就厚臉皮地要求「剩下的30元要記得給我」，讓他超傻眼，上網發問這是否是正常現象。

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▲兩人吃飯吃到尷尬了。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

抱怨文一出，許多網友都大嘆太扯，「是國中生嗎」、「可以從此不相往來了，真瞎」、「我是有遇過餐點三人用餐一人免費，對方要送的那一份」、「價值30元的朋友」、「奇文共賞」。

還有另一票網友表示「花30元看清一個人很值得」，「給啊，以後就不要再連絡了」、「買給他3碗白飯，反正我現金是不可能給」、「買斷友情價30元很便宜」。

此外，有人認為請客應該是心意為重，不過卻也突破盲點疑惑「為何請客金額這麼明確」，推測若原PO是「欠錢用吃飯來還」或是有說好的賭注，那對方討剩下的30元就很合理了。

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