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雲林拔樁成功！前綠營大老站台韓國瑜：總統換人做看看

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▲▼雲林縣副議長蘇俊豪（右一）10月底宣布退出民進黨及蔡英文總統競選連任雲林縣辦公室總督導一職。（圖／韓國瑜辦公室提供）

▲雲林縣副議長蘇俊豪（右一）10月底宣布退出民進黨及蔡英文總統競選連任雲林縣辦公室總督導一職。（圖／韓國瑜辦公室提供）

記者徐政璿／台北報導

雲林縣副議長蘇俊豪以理念不合等因素，10月底宣布退出民進黨及蔡英文競選連任雲林縣辦公室總督導一職。蘇俊豪本月12日陪同國民黨總統候選人韓國瑜到雲林北港朝天宮參拜，他表示，總統換人做看看，雲林才有機會得到較多資源，會全力協助韓國瑜。

韓國瑜12日在國民黨雲林縣第1選區（海線）立委參選人張嘉郡、雲林農田水利會長林文瑞、蘇俊豪等人陪同下到北港朝天宮參拜。

蘇俊豪表示，蔡英文民調贏30％，應該可以好好闡述政策，但包括一例一休和農產品進口的政策都與民心背離，而且這4年失去許多友邦，蔡英文明明做錯事卻沒人罵她，這是很恐怖的事情，所以他正式表態支持韓國瑜。

蘇俊豪也痛批，民進黨推出的前瞻基礎建設計畫，雲林才拿到100多億元，韓國瑜是雲林女婿，總統換人做做看，雲林才有機會獲得更多資源。

針對雲林農業問題，韓國瑜則說，從高麗菜價格崩盤到花生，農民罵聲連連，蔡政府執政3年多，花生進口近4300公噸，比前總統馬英九時代多了3成，現在花生正在大量生產，卻又開放進口，請問明年花生怎麼辦。

韓國瑜指出，農委會扮演的角色，不該成為「花錢部」，農民損失一點就給錢，請農民閉嘴，這是不對的，農民不怕吃苦，只希望有一個穩定通路，合理利潤，這次花生引起農民大反彈，農委會應改變政策。

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