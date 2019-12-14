快訊／「聚落、交通、農業、觀光」4大策略顧高雄！蔡英文：建設不分藍綠





▲蔡英文「大南方大發展南台灣發展計畫」記者會。（圖／翻攝蔡英文臉書直播）

記者蔣婕妤／台南報導

2020總統立委大選剩下不到一個月，總統蔡英文14日南下高雄關心地方建設，召開「大南方大發展南台灣發展計畫」記者會。蔡英文致詞時提出包含「聚落、交通、農業、觀光」等四大策略政策，她強調，去年選舉民進黨讓高雄失望，但建設無關藍綠，蔡政府不會因為政黨輪替就放棄高雄。

蔡英文14日在高雄召開「大南方大發展南台灣發展計畫」記者會。包含蔡英文、副總統候選人賴清德、總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁、行政院政務委員張景森和龔明鑫，以及立委管碧玲、蔡英文⾼雄市競選總部執⾏總幹事康裕成等人都出席。

蔡英文致詞時提出4大策略顧高雄，分別是「聚落、交通、農業、觀光」。「聚落帶動發展」部分，蔡英文表示，聚落是帶動發展的關鍵，蔡政府在未來四年將透過租稅優惠、創業協助等六方案，進一步吸引投資。「交通連結世界」蔡英文解釋，交通連結世界，高雄鐵路地下化已經完成，這是陳菊非常在意的事情，目前捷運規劃跟延伸也已經在緊鑼密果中，另外高鐵南延、高雄機場升級計畫也在進行中，日後高雄到台灣其他地區甚至全世界都會越來越方便，也能帶動人才資金流動。

第三部分是「行銷撐農業」，蔡英文指出，過去三年蔡政府在農產外銷上的成績大家都看的到，農產賣去韓國和日本等都是未來的市場，南台灣農產佔全國五成以上，未來也要透過新技術持續提高產量及確保品質，這對對南部經濟非常關鍵。最後「觀光創造繁榮」，蔡英文說，蔡政府關心觀光發展，小型業者要能夠生存下來，才能進行下一波轉型，未來政府也會持續努力，關心南台灣的地方產業。