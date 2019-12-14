【逐字還原】管碧玲：高雄人對不起台灣是普遍的心情...但別慚愧！

▲民進黨不分區立委候選人管碧玲。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨12日推出「給台灣的一封信」競選影片，其中，高雄版內容提到「台灣對不起」，民進黨立委管碧玲在記者會上直言「高雄人對不起台灣是普遍的心情」，此言一出立刻在網路上引發熱議，雖然民進黨透過各種社群管道駁斥，但《ETtoday新聞雲》還原記者會現場逐字紀錄，發現管碧玲的說法確實如此。

以下為管碧玲記者會發言逐字：

高雄人對不起台灣是普遍的心情，我們在影片中看到高雄的主題是對不起台灣，但都跟高雄鄉親鼓勵說，不必覺得慚愧，因為這種社群媒體時代，藉由假信息跟社群媒體大肆傳播的這種新社群媒體政治，是很恐怖的，任何國家第一次遇到都抵擋不住。

▲ 蔡英文總統出席中信造船公司新船下水典禮 。（圖／記者翁進忠攝）

針對管碧玲的言論，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋譴責，民進黨在高雄落敗不知反省，卻倒過來質疑、羞辱高雄人，民進黨才對不起高雄，要求民進黨道歉。

王淺秋指出，民主價值就是尊重多數人的選擇，高雄人只因為沒有投給民進黨，就要跟台灣道歉、對不起台灣嗎，民進黨根本是「民主退步黨」，可惡至極的反民主心態，「高雄人不生氣嗎！」

親民黨發言人于美人也怒嗆，民進黨就是當時做不好，人民才做不同的選擇，高雄人為何要跟全台灣人說對不起，民進黨憑什麼檢討高雄市民？

「怎麼能用政黨的立場告訴高雄人你選錯了？」于美人說，選民選對選錯，都不是民進黨可以講的，因為選舉不是為了政黨贏，也不是為了政黨輸，執政不好，人家才要下架，才要選擇另外一個。

民進黨要高雄人道歉的議題在網路上發酵，有網友也翻出，蔡英文今年月到台中市舉行辣台派開講時，指台中人欠林佳龍一個道歉，「你們應該對某個人（前市長林佳龍道歉」。林佳龍當時緩頰表示，蔡英文的談話是對他的「疼惜與勉勵」。

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