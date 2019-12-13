遠航倒閉衝擊離島1/11投票　金門民眾一早衝機場

記者徐政璿／金門報導

遠東航空12日無預警宣布停業引起外界震驚，且遠航的刷卡機已被銀行鎖住，民眾無法在機場退票。有民眾擔心在台灣工作的親戚，明年1月11日沒辦法回台灣投票，在上午8點遠航櫃檯營業時就趕到機場詢問如何退票、換票。

現場一名民眾受訪表示，「因為台灣親戚要回來金門投票，已經買了遠航的機票」所以現在他來幫忙辦理退票，希望家人跟親戚都可以回來投票。

遠航金門櫃檯人員表示，現在櫃檯已經無現金，遠航的刷卡機也已經被銀行鎖住，沒有辦法刷退，若民眾要做退票登記，不必舟車勞頓大費周章地跑去各大機場的櫃檯登記，可透過官網以及APP辦理。

針對有民眾擔心無法回台投票，國民黨立委陳玉珍表示，上午和民航局等單位開完協調會後，關於選舉期間丶春節期間丶馬拉松期間的返鄉機票事宜，會再發佈最新訊息。

金門縣政府昨日得知消息後，縣長楊鎮浯指示成立緊急應變小組。縣府秘書長陳朝金表示，請民航局協調其他航空公司增加航班因應，確保即將到來的總統暨立委選舉、農曆春節及未來往返金門鄉親旅客機位無虞。

▲因機場無法刷退，金門機場排隊人潮驟減。（圖／記者徐政璿攝）

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