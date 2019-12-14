張善政「沒生小孩說」挨批歧視女性　Kolas：他不是也沒生過？

▲谷辣斯‧尤達卡陪同吳怡農前往濱江市場掃街拜票。（圖／吳怡農競選辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

國民黨副總統候選人張善政12日談及新住民相關健保政策，內容指稱「蔡英文沒有結婚」、「沒有生過小孩」等論述，遭民進黨痛批是性別歧視。對此，行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）14日受訪時表示「張善政前院長自己也沒生過小孩啊」，生不生小孩不該成為一個話題，選舉不需要選到如此，呼籲大家面對選舉還是要理性。

2020選戰進入倒數，谷辣斯·尤達卡14日上午陪同進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委候選人吳怡農前往濱江市場掃街拜票，吳怡農表示距離投票日只剩下27天，自己會盡所有力量把這場選舉打得漂漂亮亮。

▲谷辣斯‧尤達卡陪同吳怡農前往濱江市場掃街拜票。（圖／吳怡農競選辦公室提供）



吳怡農表示，過去幾週包括總統府秘書長陳菊、總統府資政葉菊蘭等許多前輩都帶著他一一掃街拜票，這些都是長期為台灣民主奮鬥的女性前輩，他要在此感謝她們。同時他也提到，最近看到許多政治人物對女性前輩做出很不當的人身、性別攻擊，這些都不是大家希望從政治人物身上看到的，更不希望政治人物做出這樣的行為。

吳怡農說，任何想當總統、副總統的人都必須展現出總統、副總統的高度，不管張善政願不願意為失言風波道歉，相信社會大眾已經看得非常清楚張善政是怎麼樣看待女性，「我覺得我不需要為他辯護、解釋」，希望所有選民繼續支持對的總統、副總統候選人與政黨。

Kolas則表示「張善政自己也沒生過小孩，不是嗎？」，生不生小孩不該成為一個話題，選舉不需要選到如此，大家面對選舉還是應該要理性，不需要攻擊沒有生過小孩、或者可能不能生小孩的女性。

吳怡農也說，社會上給予女性的標準總遠比男性高，這都是不應該有的現象。他也以自身為例，表示自己過去三個月也偶爾被物化，但都是比較輕鬆的輿論，不過他知道此事若發生在女性身上絕不是如此，因此如果有任何機會，自己也會推動社會重視此事。吳怡農也預告，接下來將在12月21、22日週末舉辦音樂會，向傑出且偉大的女性致敬，希望選民一起來支持。

Kolas表示，自己也是受害者之一，但也發現當大家每次將焦點集中在吳怡農的外型時，吳怡農總會希望將主題拉回從政的理念，所以大家應該多多看看其在國防外交、經濟方面的專業，「他最強的不只是身體，還有對台灣的愛，這才是最重要的」。

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