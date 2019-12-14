「蔡英文連任台灣很快邊緣化」　張善政：她只想保自己連任

▲國民黨副總統候選人張善政。（圖／記者莊喬迪攝）

記者徐政璿／台北報導

復興崗校友會14日上午於台北國軍英雄館舉行團結誓師大會，國民黨副總統張善政在出席活動時致詞痛批，在總統蔡英文執政之下，中華民國邦交國驟減，國際參與空間也變小，蔡英文主張的「抗中保台」根本是「抗中保英」，只為了保住自己能連任，若明年繼續由蔡英文執政，台灣很快會被邊緣化。

張善表示，明年是中華民國保衛戰。過去3、4年政府體系被蔡英文搞得亂七八糟，派深綠背景的陳師孟當監委，大法官也派一些只有顏色沒有是非的人當大法官，在美國，總統川普再怎樣司法仍維持獨立性，但過去3年中華民國文官體系被破壞，公務員士氣低落。

不僅如此，張善政痛批，蔡英文執政3年邦交國由22個變成15個，斷交7國，掉了3分之1，原本可以參加的世界衛生大會去不成了，國際參與空間被壓縮，蔡英文宣稱要「抗中保台」，結果只保了蔡英文，根本是「抗中保英」，用這些口號保住她自己的第二任。

張善政感嘆，有些人以為萬一明年國民黨選輸沒關係，可以2024再回來，但實際上明年若輸了，2024中華民國不知道在哪了，政府也不知道變成甚麼樣子了，所以明年非贏不可。

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