　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

東森購物7家電商平台設台南農產專區　黃偉哲：台南農特產直送你家！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲7家電商平台設台南農產專區，台南市長黃偉哲宣布新鮮台南農特產直送你家。（圖／記者林悅翻攝）

▲7家電商平台設台南農產專區，台南市長黃偉哲宣布新鮮台南農特產直送你家。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為台南高優質農特產品尋找通路，是市長黃偉哲上任以來最在意的其中一件事，在台南市農業局不斷地媒合下，「台南農產專區電商平台網路特賣」串連了PCHOME購物中心、MOMO購物網、YAHOO購物中心、FriDay購物、東森購物、愛上新鮮、好買市集等7大網路購物平台，同步上架精選的30項台南農產品。

台南市長黃偉哲12月13日親自告訴市民這項好消息，民眾只要在電商平台上搜尋「台南農產網路特賣」，即可線上購買30項台南優質農特產品，讓當季台南農特產美味直送到家。

「台南農產專區電商平台網路特賣」首創由縣市政府整合7大線上購物平台，跨平台同步上架毛豆香鬆、蓮藕粉、東山咖啡、台南越光米…等30項台南優質農特產品，台南市長黃偉哲感謝台南市政府農業局、各區農會、台南市議會及7大電商的支持與努力，他表示今年台南的農特產品銷售平穩，即便產量增加，也都銷得不錯，為了明年農特產的銷售預作準備，此次台南市政府與7大電商平台合作，希望藉此為農民、農會打開銷售通路、創造新的商機，同時也提供消費者更多購物選擇管道。黃偉哲市長現場也利用筆電，於電商平台下訂了第一筆台南農產品的線上訂單。

農業局表示，過去農產展售會大多舉辦於人潮洶湧的都會區，銷售對象僅限現場民眾，此次辦理跨電商平台的台南農產網路展售會，期藉由將台南農產品上架於這些知名度高且會員數眾多的網路平台，讓銷售會能夠不受地域的限制。而為了提升消費者對台南農產之印象，更特別於各大電商平台上設置「台南農產專區」，希望在網路上區隔台南與他縣市的農特產品，除增加搜尋與購買便利性，更以團體戰方式爭取各大平台在過年前農產品之銷售商機。

本次「台南農產專區電商平台網路特賣」並規劃抽獎活動，獎品豐富數量多達120個，最大獎是台南市政府日前贈送予台南女兒林志玲的嫁妝12項好禮，民眾只要在活動期間（108年12月13日至109年1月31日）於7大電商平台的「台南農產專區」進行消費，每消費1次可得到1次抽獎機會，就有機會把嫁妝好禮一次帶回家。

ET快訊
LINE超低調功能！　照片上傳對話框「一鍵秒轉文字」：手機也
快訊／台南國民黨部爆裂物案　刑事局高雄攻堅...驚傳爆炸聲！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

知名餐飲碳佐麻里投資南區鹽埕段商八案　黃偉哲感謝公私協力共創三贏

東森購物7家電商平台設台南農產專區　黃偉哲：台南農特產直送你家！

台南流感疫苗施打一團亂 　藍軍議員：民眾恐慌不安

七股阿嬤老年喪子遺留兩孫生活困苦　郭信良前往慰問

新福圳通水50年　桃園農田水利會健走巡禮以飲水思源

花蓮農業成果豐碩！ 紅龍果全國評鑑第一　農銷班獲10大績優

桃園會展中心統包工程　根基營造團隊拿下簽約權

桃園休閒農區精品伴手禮發表　休憩也能品嚐特有美食與產品

台東縣今年度學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽熱鬧展開

災前紮實訓練災時智慧管控　黃偉哲：全力提升救災安全

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

希澈戴口罩緊跟潤娥…保鑣以為是粉絲擋下！　他瞪眼手摸胸「超Q發言」笑翻惹ＸＤ

6歲嗯哼「比心告白」霍思燕　「妳永遠是我心裡的小公主！」媽媽淚崩

蔡依林全身橘「COSPLAY胡蘿蔔」?!　黃子佼變姥姥一句話讓她笑歪

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

知名餐飲碳佐麻里投資南區鹽埕段商八案　黃偉哲感謝公私協力共創三贏

東森購物7家電商平台設台南農產專區　黃偉哲：台南農特產直送你家！

台南流感疫苗施打一團亂 　藍軍議員：民眾恐慌不安

七股阿嬤老年喪子遺留兩孫生活困苦　郭信良前往慰問

新福圳通水50年　桃園農田水利會健走巡禮以飲水思源

花蓮農業成果豐碩！ 紅龍果全國評鑑第一　農銷班獲10大績優

桃園會展中心統包工程　根基營造團隊拿下簽約權

桃園休閒農區精品伴手禮發表　休憩也能品嚐特有美食與產品

台東縣今年度學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽熱鬧展開

災前紮實訓練災時智慧管控　黃偉哲：全力提升救災安全

中國職棒首屆打擊王來自台灣　林嘉玟當大頭兵後重燃熱血

累到爆！專家揭1行為沒做足「身體直接垮」...惡性循環這樣來

快訊／閃電狼公告退出《LOL》不打PCS　旗下選手將安排轉隊

宋楚瑜轟「沒親民黨你能連任？」　柯P：我和陳佩琪偶而也會吵架

台南後壁爆裂物案追到高雄警匪對峙中！ 防爆車及霹靂小組到場

2020春妝首發！RMK一口氣推15色唇膏　超美#14焦糖拿鐵被問翻

Live／刑事局高雄苓雅攻堅！現場傳出爆炸聲…嫌犯疑在台南國民黨部放爆裂物

高雄3大夜市主委讚夜市券「業績漲2成」！陳其邁「沒在瘦身」揪：等你喔~

陳冠宇疲勞舒緩有妙招　農曆年前返日備戰新球季

朋友30歲覺醒天賦「靈魂畫師」　嗑藥小鋸鱷讓網笑爆：出貼圖一定買

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

地方熱門新聞

三義小貨車翻覆　夫妻1脫困1命危　　

家樂福秀泰攜手　北港經濟新巔峰

國寶級職人顏振發：為台灣而畫　

中市府宣示：雙十免費公車明年上路

降低車速利器　桃園啟用「實體減速台」

桃市府成立　友善香港小組

12天狂吸22.8億　Big City穩坐最狂周年慶

淡水紅樹林木棧步道12/14重新開放

車撞國小圍牆「氣囊全彈出」

吃早餐連2次吃到毛！新北女氣炸PO網

大樓掛292台冷氣 專家：為省電費

唐心北爬山時疑發生心肌梗塞過世

小黃司機大利多　計程車汰舊換新補助再放寬

張榮振種出超級甜哈蜜瓜　消費者紛按讚

更多熱門

相關新聞

台南流感疫苗施打一團亂

台南流感疫苗施打一團亂

台南市公費流感疫苗施打分成3階段實行，永康等衛生所還傳出限時限量，引發民眾恐慌，台南市議員林燕祝、王家貞和蔡淑惠，12月13日公開質疑流感接種比過去慢了2個月，是否因執政黨政府為搶選票而置公衛於不顧，要求台南市衛生局查明原委，並於農曆過年前全數完成接種數。

災前紮實訓練災時智慧管控

災前紮實訓練災時智慧管控

台南後壁疑似爆裂物有新發現

台南後壁疑似爆裂物有新發現

台電強化供電設備台南化身綠能重鎮

台電強化供電設備台南化身綠能重鎮

台南後壁疑似爆裂物防爆組帶回調查

台南後壁疑似爆裂物防爆組帶回調查

關鍵字：

東森購物電商平台台南農產黃偉哲

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦揭變心原因：沒感情了

謝和弦認愛小三莉婭…深夜曬牽手照！　

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

謝和弦再炫「和小三開房片」！再嗆正宮：她逼我跳樓

記得無名爆紅的「玉井金城武」嗎！12年後現在長相曝光

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

Keanna天天忍痛打排卵針！謝和弦「親手戳針進肚皮」

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

17歲爆紅！內衣女神墾丁春吶「觀音坐蓮」愛情片外洩

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

遠航無停飛千人失業　空姐IG崩潰

遠航張綱維：希望今天下午就能復飛

溫柔男副駕命喪阿里山！女友見屍崩潰：帶我走

更多

最夯影音

更多
寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊
孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面