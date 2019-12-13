東森購物7家電商平台設台南農產專區　黃偉哲：台南農特產直送你家！

▲7家電商平台設台南農產專區，台南市長黃偉哲宣布新鮮台南農特產直送你家。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為台南高優質農特產品尋找通路，是市長黃偉哲上任以來最在意的其中一件事，在台南市農業局不斷地媒合下，「台南農產專區電商平台網路特賣」串連了PCHOME購物中心、MOMO購物網、YAHOO購物中心、FriDay購物、東森購物、愛上新鮮、好買市集等7大網路購物平台，同步上架精選的30項台南農產品。

台南市長黃偉哲12月13日親自告訴市民這項好消息，民眾只要在電商平台上搜尋「台南農產網路特賣」，即可線上購買30項台南優質農特產品，讓當季台南農特產美味直送到家。

「台南農產專區電商平台網路特賣」首創由縣市政府整合7大線上購物平台，跨平台同步上架毛豆香鬆、蓮藕粉、東山咖啡、台南越光米…等30項台南優質農特產品，台南市長黃偉哲感謝台南市政府農業局、各區農會、台南市議會及7大電商的支持與努力，他表示今年台南的農特產品銷售平穩，即便產量增加，也都銷得不錯，為了明年農特產的銷售預作準備，此次台南市政府與7大電商平台合作，希望藉此為農民、農會打開銷售通路、創造新的商機，同時也提供消費者更多購物選擇管道。黃偉哲市長現場也利用筆電，於電商平台下訂了第一筆台南農產品的線上訂單。

農業局表示，過去農產展售會大多舉辦於人潮洶湧的都會區，銷售對象僅限現場民眾，此次辦理跨電商平台的台南農產網路展售會，期藉由將台南農產品上架於這些知名度高且會員數眾多的網路平台，讓銷售會能夠不受地域的限制。而為了提升消費者對台南農產之印象，更特別於各大電商平台上設置「台南農產專區」，希望在網路上區隔台南與他縣市的農特產品，除增加搜尋與購買便利性，更以團體戰方式爭取各大平台在過年前農產品之銷售商機。

本次「台南農產專區電商平台網路特賣」並規劃抽獎活動，獎品豐富數量多達120個，最大獎是台南市政府日前贈送予台南女兒林志玲的嫁妝12項好禮，民眾只要在活動期間（108年12月13日至109年1月31日）於7大電商平台的「台南農產專區」進行消費，每消費1次可得到1次抽獎機會，就有機會把嫁妝好禮一次帶回家。